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    «Виннипег» разгромил «Анахайм», «Лос-Анджелес» легко победил «Чикаго»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз Чикаго Блэкхоукс
    Ночью, с 15 на 16 марта, в НХЛ прошли два матча.

    Анже Копитар
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    Анже Копитар

    «Виннипег» — «Анахайм» — 6:0

    «Виннипег» дома легко победил «Анахайм» со счетом 6:0. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд. Форвард «Джетс» Владислав Наместников не совершил результативных действий.

    «Виннипег» идет вторым на «Западе» с 89 очками. «Анахайм» занимает 14-ю позицию с 49 баллами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
    Голы: Коннор — 28 (Демело, Моррисси), 16:20 — 1:0. Шмидт — 2 (бол., Элерс, Пионк), 27:47 — 2:0. Демело — 2 (Элерс, Диллон), 44:59 — 3:0. Тоффоли — 27 (Монахэн), 48:07 — 4:0. Тоффоли — 28 (бол., Шайфли, Моррисси), 51:05 — 5:0. Эпплтон — 12 (бол., Лаури, Моррисси), 59:54 — 6:0Вратари: Броссуа — Гибсон (29:33 — 29:57)Броски: 38 (11+10+17) — 21 (6+11+4)Штраф: 20 — 20Наши: Наместников (14.19/2/0) — Минтюков (17.56/2/-1)

    «Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

    «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 0:5

    «Кингз» легко в гостях победили «Чикаго» со счетом 5:0.

    Главным героем встречи стал словенский нападающий Анже Копитар, на счету которого две шайбы. Также голы забрасывали Джордан Спенс, Алекс Лафферье и Пьер-Люк Дюбуа.

    «Лос-Анджелес» занимает седьмое место с 79 очками в Западной конференции. «Чикаго» с 41 очком на предпоследней строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
    Голы: Дюбуа — 15 (бол., Спенс, Дано), 3:10 — 0:1. Лафферье — 10 (Рой, Дюбуа), 5:33 — 0:2. Копитар — 19 (Байфилд, Кемпе), 8:03 — 0:3. Копитар — 20 (Байфилд, Кемпе), 14:19 — 0:4. Спенс — 1 (Лафферье, Энглунд), 22:31 — 0:5Вратари: Содерблум (Мразек, 14:19) — Тэлбот (33:07 — 33:34)Броски: 28 (12+5+11) — 37 (15+17+5)Штраф: 6 — 8Наши: Зайцев (18.13/1/-1) — Гавриков (19.07/3/+1)
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