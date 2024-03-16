«Виннипег» разгромил «Анахайм», «Лос-Анджелес» легко победил «Чикаго»

Ночью, с 15 на 16 марта, в НХЛ прошли два матча.

«Виннипег» — «Анахайм» — 6:0

«Виннипег» дома легко победил «Анахайм» со счетом 6:0. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд. Форвард «Джетс» Владислав Наместников не совершил результативных действий.

«Виннипег» идет вторым на «Западе» с 89 очками. «Анахайм» занимает 14-ю позицию с 49 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) Голы: Коннор — 28 (Демело, Моррисси), 16:20 — 1:0. Шмидт — 2 (бол., Элерс, Пионк), 27:47 — 2:0. Демело — 2 (Элерс, Диллон), 44:59 — 3:0. Тоффоли — 27 (Монахэн), 48:07 — 4:0. Тоффоли — 28 (бол., Шайфли, Моррисси), 51:05 — 5:0. Эпплтон — 12 (бол., Лаури, Моррисси), 59:54 — 6:0Вратари: Броссуа — Гибсон (29:33 — 29:57)Броски: 38 (11+10+17) — 21 (6+11+4)Штраф: 20 — 20Наши: Наместников (14.19/2/0) — Минтюков (17.56/2/-1)

«Виннипег» — «Анахайм» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 0:5

«Кингз» легко в гостях победили «Чикаго» со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал словенский нападающий Анже Копитар, на счету которого две шайбы. Также голы забрасывали Джордан Спенс, Алекс Лафферье и Пьер-Люк Дюбуа.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место с 79 очками в Западной конференции. «Чикаго» с 41 очком на предпоследней строчке.