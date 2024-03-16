В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, французской Лиге 2 и АПЛ На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хоффенхайм» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

В прошлом туре «Хоффенхайм» уступил в гостях «Айнтрахту» со счетом 1:3 и сейчас располагается в таблице Бундеслиги на седьмом месте. «Деревенские» первыми открыли счет, но в игру вмешалось удаление на 22-й минуте защитника Джона Брукса. В большинстве «орлы» додавили и забили три безответных мяча.

Также в конце встречи был удален другой центральный защитник Озан Кабак, который также не сыграет против «Штутгарта». Это очень серьезные потери в составе, равноценной замены им нет у главного тренера Пеллегрино Матараццо нет.

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В этом сезоне «Штутгарт» выступает выше всяких похвал. Сейчас команда идет на третьем месте с 53 очками и продолжает борьбу с «Баварией» за вторую строчку. Расстояние между ними всего четыре очка.

В предыдущем туре «швабы» легко обыграли на своем поле крепкий «Унион» со счетом 2:0. Снова отличился Серу Гирасси. Этот гвинейский форвард поражает своей результативностью в этом сезоне и отлично сыгрался с другим бомбардиром Денизом Ундавом. Вместе эта парочка при поддержке Кристиана Фюриха наводит ужас на всю Бунедслигу.

Наш прогноз: победа «Штутгарта» за 1,89.

«Осер» — «Кан»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 2

Сейчас «Осер» лидирует во втором французском дивизионе с 52 очками и нацелился на возвращение в элитный дивизион. Команда показывает качественный атакующий футбол под руководством Кристофа Пелиссье, но часто испытывает проблемы с организованным соперником, к которым относится «Кан».

В последнем туре «Осер» уступил на выезде одному из главных конкурентов «Сент-Этьену» со счетом 0:1. Игра была равной, но все решил мяч в начале второго тайма. До этого «Осер» сыграл вничью с «Валансьенном» (0:0) и «Бастией» (1:1). Отмечаем, что в игре против «Кана» не будет нескольких футболистов.

После 28-ти туров команда располагается на пятом месте и ведет борьбу за попадание в Лигу 1. «Кан» обладает поставленной игрой, довольно неплохим и крепким составом, где имеется хороший сплав талантливых и опытных футболистов.

В последнем туре «Кан» потерпел досадное поражение на своем поле, пропустив в конце матча от «Парижа» (0:1). В предыдущих матчах были победы над «По» (3:2) в гостях и над одним из лидеров «Анже» (2:0). К матчу с «Осером» готовятся все основные футболисты.

Наш прогноз: победа «Кана» с форой +1,5 за 1,45.

«Лутон Таун» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии

После последних неудачных матчей «Лутон» снова скатился в зону вылета. Сейчас команда идет на 18-м месте с 21 очком и до занимающего 17-е место «Ноттингема» уже три балла. В последней игре команда Роба Эдвардса уступила «Борнмуту» со счетом 3:4.

Это был перенесенный матч и состоялся он посреди недели. Он отнял немало сил, тогда как будущий соперник отдыхал и спокойно к нему готовился. В «Лутоне» очень много травмированных, в том числе и несколько ключевых футболистов, отсутствие которых скажется в предстоящей игре.

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После назначения Нуну на пост главного тренера «Ноттингем Форест» команда встряхнулась и одержала несколько ярких побед, но в последнее время результаты «лесников» совсем не радуют, так были неудачи в четырех последних матчах.

Это были поражения от «Астон Виллы» (2:4), «Ливерпуля» (0:1), «Брайтона» (0:1) и в Кубке Англии от «Ливерпуля» (0:1). Справедливости ради надо сказать, что все соперники располагаются выше «Ноттингема» в турнирной таблице. Ну а против «Лутона» ей уже пора реабилитироваться и взять три очка, особенно с учетом потерь и усталости противника.

Наш прогноз: победа «Ноттингема» с форой 0 за 1,80.

Общий коэффициент — 4,93.