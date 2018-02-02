Величкин огласил приблизительную зарплату Мозякина

Вице-президент «Металлурга»уверен в том, что поступил правильно, предложив нападающемуконтракт на два года.

Также функционер опроверг информацию о том, что зарплата форварда составляет 250 миллионов рублей в год.

«Я могу делать неправильный шаг. Но это же Мозякин. Он нашел свою команду. Много выиграл. И продолжает работать. А мы в паспорт не смотрим. Он лучший в команде по показателям в зале. О чем тут еще говорить?

"Металлург" продлил контракт с одним из своих лидеров

Зарплата 250 миллионов рублей в год? Абсолютный бред. Разделите пополам. Это будет примерно его зарплата. В Магнитогорске таких зарплат никогда не бывало.

Бонусы есть, но контракт у него совершенно не тот, о котором вы говорите. Даже сравнивать не стоит», — цитирует Величкина «Спорт-Экспресс».