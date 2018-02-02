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    Величкин огласил приблизительную зарплату Мозякина

    Металлург Мг КХЛ
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    Геннадий Величкин
    На фото:Геннадий Величкин
    Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин уверен в том, что поступил правильно, предложив нападающему Сергею Мозякину контракт на два года.

    Также функционер опроверг информацию о том, что зарплата форварда составляет 250 миллионов рублей в год.

    «Я могу делать неправильный шаг. Но это же Мозякин. Он нашел свою команду. Много выиграл. И продолжает работать. А мы в паспорт не смотрим. Он лучший в команде по показателям в зале. О чем тут еще говорить?

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    Зарплата 250 миллионов рублей в год? Абсолютный бред. Разделите пополам. Это будет примерно его зарплата. В Магнитогорске таких зарплат никогда не бывало.

    Бонусы есть, но контракт у него совершенно не тот, о котором вы говорите. Даже сравнивать не стоит», — цитирует Величкина «Спорт-Экспресс».

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