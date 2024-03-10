Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч 10 марта, начало — в 22:00 мск. Бублик — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бублик

Бублик в первом матче уверенно переиграл китайца Цзюньчэня Шана 6:4, 6:1.

Саше очень помогли ошибки 19-летнего соперника, который не лучшим образом играл на своей подаче. Учитывая прогресс представителя Поднебесной, содержание матча совсем не соответствует ожиданиям.

В начале марта Бублик дошел до финала в Дубае, благодаря чему наконец-то дебютировал в топ-20.

В решающем матче он проиграл французу Юго Эмберу (4:6, 3:6). Есть подозрение, что Бублик был выжат в эмоциональном плане после изнурительной и нервной встречи с Андреем Рублевым, которая завершилась дисквалификацией россиянина. Но перед этим успели провести 37 геймов.

Все прогнозы на теннис

Первые два месяца сезона получились для Бублика очень удачными, несмотря на провал на Открытом чемпионате Австралии. Неудача в Мельбурне воспринимается не так остро на фоне титула в Монпелье, финала в Дубае и полуфинала в Аделаиде.

Де Минор

Алекс тоже спокойно прошел предыдущий раунд, разгромив японца Таро Даниэля со счетом 6:1, 6:2.

Для Де Минора предыдущая неделя тоже получилась успешной. Несмотря на все сомнения, ему удалось защитить титул в Акапулько и остаться в топ-10.

В финале австралиец одержал солидную победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4.

Отдельного упоминания также заслуживает матч со Стефаносом Циципасом (1:6, 6:3, 6:3) в четвертьфинале. Перед этим Де Минор проиграл десять матчей подряд против грека.

Де Минор, без сомнений, входит в пятерку главных героев первых месяцев текущего сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.70, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: у Бублика в этом году уже достаточно классных матчей, но с упертым и цепким австралийцем он, скорее всего, не справится. По сценарию этот матч будет чем-то напоминать недавнюю встречу представителя Казахстана с Эмбером: и до разгрома не дойдет, но и настоящей интриги тоже не будет.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.