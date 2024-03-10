Бублик
Бублик в первом матче уверенно переиграл китайца Цзюньчэня Шана 6:4, 6:1.
Саше очень помогли ошибки 19-летнего соперника, который не лучшим образом играл на своей подаче. Учитывая прогресс представителя Поднебесной, содержание матча совсем не соответствует ожиданиям.
В начале марта Бублик дошел до финала в Дубае, благодаря чему наконец-то дебютировал в топ-20.
В решающем матче он проиграл французу Юго Эмберу (4:6, 3:6). Есть подозрение, что Бублик был выжат в эмоциональном плане после изнурительной и нервной встречи с Андреем Рублевым, которая завершилась дисквалификацией россиянина. Но перед этим успели провести 37 геймов.
Первые два месяца сезона получились для Бублика очень удачными, несмотря на провал на Открытом чемпионате Австралии. Неудача в Мельбурне воспринимается не так остро на фоне титула в Монпелье, финала в Дубае и полуфинала в Аделаиде.
Де Минор
Алекс тоже спокойно прошел предыдущий раунд, разгромив японца Таро Даниэля со счетом 6:1, 6:2.
Для Де Минора предыдущая неделя тоже получилась успешной. Несмотря на все сомнения, ему удалось защитить титул в Акапулько и остаться в топ-10.
В финале австралиец одержал солидную победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4.
Отдельного упоминания также заслуживает матч со Стефаносом Циципасом (1:6, 6:3, 6:3) в четвертьфинале. Перед этим Де Минор проиграл десять матчей подряд против грека.
Де Минор, без сомнений, входит в пятерку главных героев первых месяцев текущего сезона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.70, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: у Бублика в этом году уже достаточно классных матчей, но с упертым и цепким австралийцем он, скорее всего, не справится. По сценарию этот матч будет чем-то напоминать недавнюю встречу представителя Казахстана с Эмбером: и до разгрома не дойдет, но и настоящей интриги тоже не будет.
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Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.