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    Бублик удивит Де Минора?

    Бублик — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Де Минор
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч 10 марта, начало — в 22:00 мск. Бублик — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бублик

    Бублик в первом матче уверенно переиграл китайца Цзюньчэня Шана 6:4, 6:1.

    Саше очень помогли ошибки 19-летнего соперника, который не лучшим образом играл на своей подаче. Учитывая прогресс представителя Поднебесной, содержание матча совсем не соответствует ожиданиям.

    В начале марта Бублик дошел до финала в Дубае, благодаря чему наконец-то дебютировал в топ-20.

    В решающем матче он проиграл французу Юго Эмберу (4:6, 3:6). Есть подозрение, что Бублик был выжат в эмоциональном плане после изнурительной и нервной встречи с Андреем Рублевым, которая завершилась дисквалификацией россиянина. Но перед этим успели провести 37 геймов.

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    Первые два месяца сезона получились для Бублика очень удачными, несмотря на провал на Открытом чемпионате Австралии. Неудача в Мельбурне воспринимается не так остро на фоне титула в Монпелье, финала в Дубае и полуфинала в Аделаиде.

    Де Минор

    Алекс тоже спокойно прошел предыдущий раунд, разгромив японца Таро Даниэля со счетом 6:1, 6:2.

    Для Де Минора предыдущая неделя тоже получилась успешной. Несмотря на все сомнения, ему удалось защитить титул в Акапулько и остаться в топ-10.

    В финале австралиец одержал солидную победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4.

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    Отдельного упоминания также заслуживает матч со Стефаносом Циципасом (1:6, 6:3, 6:3) в четвертьфинале. Перед этим Де Минор проиграл десять матчей подряд против грека.

    Де Минор, без сомнений, входит в пятерку главных героев первых месяцев текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.70, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: у Бублика в этом году уже достаточно классных матчей, но с упертым и цепким австралийцем он, скорее всего, не справится. По сценарию этот матч будет чем-то напоминать недавнюю встречу представителя Казахстана с Эмбером: и до разгрома не дойдет, но и настоящей интриги тоже не будет.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Бублик — Де Минор с коэффициентом 1.88. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на теннис. Бублик удивит Де Минора?
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