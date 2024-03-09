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    «Жирона» вновь потеряет очки?

    «Жирона» — «Осасуна». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 9 марта 2024 года

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    «Жирона»
    В рамках 28-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле примет «Осасуну». Встреча состоится 9 марта, начало — в 23:00 по мск. «Жирона» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2024 года
    Жирона
  • Жирона
    •  Жирона 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Жирона»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице испанского первенства подопечные Мичела с 59 очками идут вторыми, но от первого «Реала» отстает уже на семь баллов, а третья «Барса» имеет на пункт меньше.

    «Жирона» в текущем чемпионате отпраздновала 18 викторий, пять встреч свела вничью и четыре раза проиграла, разница мячей составляет 57:33.

    Жирона — Осасуна: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «жиронцы» на выезде уступили скромной «Мальорке» со счетом 0:1, пропустив еще в середине первого тайма. Игровым же днем ранее они на своем поле смогли разгромить «Райо Вальекано» 3:0.

    Не сыграют: Рикард Артеро, Тони Вилья, Давид Лопес, Хоэль Рока и Янгель Эррера находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Жирона» не лучшим образом проводит свой последний отрезок из пяти игр. В этот период времени «бело-красные» смогли добиться всего одной виктории, раз еще сыграли вничью и трижды терпели фиаско. Причем в трех случаях они даже не забивали.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Ягоба Аррасате с 36 очками идет десятой и от седьмой позиции отстает на четыре пункта.

    «Осасуна» в этом розыгрыше Примеры выиграла десять встреч из 27 проведенных, шесть раз сыграла вничью и 11 игр проиграла, забила 31 гол при 37 пропущенных.

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    • Последние матчи: Клуб из Памплоны в своем последнем проведенном поединке на своем поле смог нанести поражение «Алавесу» со счетом 1:0. Перед этим он на выезде поделил очки против «Лас-Пальмаса», сыграв 1:1.

    Не сыграют: Рубен Пенья и Кике Барха травмированы.

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    Состояние команды: К этой игре «Осасуна» подходит в очень даже неплохом состоянии, ведь она не проигрывает уже как четыре матча кряду. В этот период «красные» расписали одну мировую и трижды победили. Причем за все эти поединки они пропустили лишь гол.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Жироны» 10-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было восемь викторий

    • «Осасуна» выиграла лишь один гостевой матч чемпионата из девяти минувших при пяти фиаско

    • «Жирона» и «Осасуна» в двух из четырех последних очных встреч сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.66, победа «Осасуны» — 5.39, ничья — 4.37.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.76 и 2.19 соответственно.

    Прогноз: Похоже, что «Жирона» на финише сезона начала выдыхаться и в последнее время часто теряет баллы. «Осасуна» же к этой игре подходит куда в более лучшем состоянии, поэтому вполне способна отобрать очки и хозяев.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.36.

    Прогноз: И также здесь ставим еще на низовой исход, так как «Жирона» мало забивает в своем последнем отрезке, а памплонцы мало пропускают.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Осасуна» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» вновь потеряет очки?
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