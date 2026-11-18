Разработчики Grand Theft Auto 6 раскрыли технические подробности игры, включая разрешение на разных консолях, особенности графики и задержку ввода.

GTA 6 Rockstar Games

В частности, представители Rockstar Games подтвердили, что решение ограничить частоту кадров на уровне 30 FPS было принято еще на ранних этапах производства.

По словам специалистов студии, такой подход позволил найти оптимальный баланс между качеством графики, масштабом открытого мира и сложностью игровых систем. При этом Rockstar уделила особое внимание снижению задержки управления, которая должна быть заметно меньше, чем в GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

На стандартной PlayStation 5 и Xbox Series X игра будет работать в базовом разрешении 1440p с масштабированием до 4K посредством фирменной технологии TAA.

На Xbox Series S предусмотрен рендеринг в 720p с повышением разрешения до 1080p при помощи AMD FSR 4. В случае PlayStation 5 Pro разработчики также используют базовые 1440p, однако за масштабирование до 4K отвечает технология PSSR 2. Интерфейс во всех версиях будет выводиться в 4K.

Rockstar также подтвердила использование трассируемого глобального освещения RTGI на всех консолях. Наибольшие сложности возникли с оптимизацией технологии для Xbox Series S из-за ограниченного объема памяти.

В результате специалисты подготовили несколько вариантов реализации трассировки лучей с учетом особенностей каждой платформы.

Отдельное внимание команда уделила системе освещения, изначально создававшейся с поддержкой HDR и SDR. Для GTA 6 также разработали новую библиотеку физически корректных материалов, позволяющую реалистично отображать кожу животных, волосы персонажей, одежду и автомобильные покрытия. Финальная обработка изображения при этом имитирует особенности профессиональных кинокамер и пленочной съемки.

Вместе с тем представители Rockstar прокомментировали художественные особенности игры. Так, затемнение по краям экрана является намеренным визуальным эффектом, который пока нельзя отключить. Однако разработчики уже исправили ошибку, из-за которой в некоторых ситуациях виньетирование становилось чрезмерно заметным.

Также в студии объяснили различия во внешности Джейсона на рекламных изображениях и непосредственно в GTA 6. Игрокам предоставят достаточно широкие возможности кастомизации героя, включая изменение прически, длины волос и растительности на лице. По мнению Rockstar, именно внутриигровая версия персонажа наиболее точно передает первоначальный замысел художников.