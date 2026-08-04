Студия Hangar 13 представила геймплейный трейлер сюжетного дополнения Man of Honor для Mafia: The Old Country. Новая сюжетная ветка перенесет игроков на зимнюю Сицилию 1905 года, хотя снежных пейзажей разработчики не обещают.

Man of Honor Steam

В центре истории вновь окажется Энцо. На этот раз ему предстоит помочь Эннио Сальери, который после освобождения из тюрьмы намерен вернуть утраченное влияние и все, что когда-то принадлежало ему.

DLC Man of Honor

Помимо новой сюжетной кампании, Man of Honor предложит игрокам дополнительное оружие, транспорт и другой контент. Также разработчики подготовили новые испытания и коллекционные предметы.

Релиз сюжетного дополнения Man of Honor состоится 14 августа.