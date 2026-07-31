Electronic Arts официально подтвердила скорое завершение сделки по продаже бизнеса. Ожидается, что переход компании к новым владельцам состоится 4 августа — сразу после закрытия торгов на бирже.

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После этого издатель покинет фондовый рынок и станет частной компанией. Покупателем выступает консорциум инвесторов, сформированный при участии Инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Silver Lake и Affinity Partners. Сумма соглашения достигает $55 млрд, а держателям акций выплатят по $210 за каждую ценную бумагу.

При этом саудовский фонд войдет в число основных участников сделки, но не станет единственным собственником Electronic Arts. По оценкам аналитиков, речь идет о крупнейшем выкупе компании с привлечением заемного финансирования за всю историю, а также об одной из наиболее дорогих сделок, когда-либо заключенных в игровой отрасли.

Каких-либо кадровых перестановок пока не ожидается. Штаб-квартира издателя продолжит работу в Редвуд-Сити, тогда как должность генерального директора сохранит Эндрю Уилсон.

После завершения сделки новые инвесторы получат контроль над всеми ключевыми активами Electronic Arts. В их числе серии EA Sports FC, Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed, Dragon Age, Mass Effect, Titanfall, Skate, Madden NFL и F1, а также находящиеся в разработке будущие релизы, включая EA Sports FC 27 и новую Battlefield.