Студия Insomniac Games выпустила обновление v1.005.000 для Marvel’s Spider-Man 2. Главным нововведением стали два бесплатных костюма для супергероя, вдохновленные фильмом «Человек-паук: Совершенно новый день» и файтингом Marvel Tokon.

Marvel’s Spider-Man 2 Insomniac Games

Помимо этого, владельцы PlayStation 5 Pro получили поддержку улучшенной технологии масштабирования Enhanced PSSR. При этом на ПК никаких изменений, связанных с апскейлом, не произошло.

Marvel’s Spider-Man 2 Insomniac Games

Также разработчики добавили поддержку режима энергосбережения PlayStation 5. При его активации игра снижает разрешение рендеринга и ограничивает частоту кадров, что позволяет уменьшить энергопотребление консоли.

Предполагается, что новый режим может быть связан с будущей портативной системой PlayStation, однако официального подтверждения этой информации пока нет.