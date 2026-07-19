Стример Джошуа Хейн получил доступ к своему аккаунту Microsoft после «необратимой» блокировки. Впрочем, работой службы поддержки он остался недоволен.

По словам Хейна, после взлома учетной записи он обратился в Microsoft за помощью. Однако вместо восстановления доступа компания заблокировала аккаунт, объяснив это необходимостью защитить данные от дальнейшего неправомерного использования.

В результате стример лишился доступа не только к цифровой библиотеке Xbox, которую собирал около 25 лет, но и к файлам, хранившимся в облаке OneDrive, включая личные фотографии.

Твит Джошуа Хейна X

После того как история получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях, представители Microsoft связались с Хейном и восстановили учетную запись. Стример поблагодарил компанию за возвращение доступа, однако признался, что произошедшее оставило у него неприятные впечатления.

Инцидент вновь вызвал дискуссию о безопасности цифровых библиотек. Пользователи считают, что владельцам игровых платформ следует уделять больше внимания защите аккаунтов и механизмам их восстановления после взлома.