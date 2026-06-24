Rockstar Games раскрыла стоимость различных изданий Grand Theft Auto 6. Базовая версия новой части серии обойдется в $80, тогда как за Ultimate-издание с дополнительными бонусами придется заплатить $100.

GTA 6 Ps store

Одновременно стало известно, что на старте продаж GTA 6 не получит физических изданий. Согласно опубликованной информации, проект планируют распространять исключительно в цифровом формате. Кроме того, в материалах для прессы игра упоминается только как одиночный проект.

Предполагается, что отказ от физических копий позволит избежать преждевременных утечек. В таком случае получить доступ к игре до официального релиза будет значительно сложнее.

Предзаказы Grand Theft Auto 6 откроются 25 июня, а предзагрузка станет доступна 12 ноября — за неделю до выхода игры.

Вместе с тем Rockstar Games представила новые скриншоты.

GTA 6 Rockstar Games

GTA 6 Rockstar Games

GTA 6

GTA 6 Rockstar Games

GTA 6 Rockstar Games

GTA 6 Rockstar Games