Valve готовится к запуску собственной стационарной консоли Steam Machine до конца лета. Информация об этом появилась в блоге компании, посвященном расширению программы проверки совместимости игр.

Steam Machine globallookpress.com

Отныне проекты в Steam смогут проходить сертификацию не только для Steam Deck, но и для Steam Machine. По словам Valve, требования новой программы Steam Machine Verified практически полностью совпадают с критериями, используемыми для портативной консоли.

Кроме того, компания подтвердила планы по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame. Устройство также получит отдельную систему сертификации под названием Steam Frame Verified.

Стоимость устройств на текущий момент не раскрывается.