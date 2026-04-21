Студия Ubisoft готовится показать фанатам ремейк Assassin's Creed IV Black Flag. Как и сообщалось инсайдерами ранее, демонстрация состоится 23 апреля.

В 19:00 по Москве на официальном канале компании должны презентовать и трейлер, и первые кадры геймплея. В это же время журналисты выпустят предварительные обзоры на основе получасовой демонстрации, которая состоялась для прессы неделей ранее.

По информации инсайдеров, в игре сохранятся старые механики, но появится современный движок и контент, включая сюжетное расширение.