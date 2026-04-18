В ремейке Assassin's Creed IV Black Flag не будет новых механик, которые Ubisoft внедряла в игры серии на протяжении последних лет. Об этом заявил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

По информации источника, в основе будущей версии останется одиночный режим с сюжетом, который «вращается вокруг персонажей». При этом в игре появится большое количество нового контента.

Из раскрытых подробностей стало известно, что разработчики переделали игру практически «с нуля», а презентация ремейка должна состояться на следующей неделе.

Полноценный релиз же Assassin's Creed IV Black Flag можно ожидать 9 июля 2026 года.