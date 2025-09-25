FC 26: Топ-10 вундеркиндов для режима карьеры

В новой части симулятора от EA сформировался богатый выбор всесторонне развитых звезд нового поколения.

В пятницу, 26 сентября, состоится релиз стандартного издания EA FC 26, и фанаты режима карьеры наверняка желают как можно скорее начать творить новую футбольную драму.

Чтобы сделать старт очередного футсим-погружения более ярким, в Twistedvoxel собрали подробный гайд по лучшим вундеркиндам в режиме карьеры — в частности, отыскали игроков, которые обладают огромным потенциалом и способны вырасти в звезд первой величины.

Карлос Балеба

Камерунца Карлоса Балеба называют одним из самых перспективных полузащитников молодого поколения и отличным вариантом с точки зрения режима карьеры FC 26. Юный талант выступает за «Брайтон» на позиции опорника (ЦОП), но вместе с тем может сыграть и в середине (ЦП). Начальные параметры — 81 ОБЩ, рост — +6, потенциал — 87. Игрок получил 3 звезды за финты и слабую ногу, а его главным козырем считается дриблинг.

Дин Хейсен

В 20-летнем возрасте Дин Хейсен успел дорасти до игрока сборной Испании и мадридского «Реала», а также зарекомендовать себя в статусе одного из лучших молодых защитников планеты. К текущему моменту Хейсен действует на позиции классического центрального оборонца (ЦЗ).

Дин Хейсен Reddit

Его стартовый рейтинг — 82 ОБЩ, с потенциалом 89 (+7 прироста). Между тем у новичка «сливочных» 2 звезды за финты, но впечатляющие 5 звезд за слабую ногу. Лучший его навык — защита, ввиду чего игрок является достаточно надежным выбором для любого состава.

Пау Кубарси

Другой испанский защитник, Пау Кубарси, был одним из любимцев в FC 25, и в новой части футсима эта тенденция, вероятно, сохранится. Молодой бриллиант «Барселоны» играет на позиции центрального защитника (ЦЗ), не имея альтернатив.

На старте Кубарси получил 82 общего рейтинга, с потенциалом до 88 (+6 прироста). Между тем его дриблинг тянет всего на 2 звезды, слабая нога — на 4, а главной характеристикой, разумеется, является защита. В контексте режима карьеры Кубарси — стабильный и надежный вариант на своем участке поля.

Савиньо

Перешедший сезоном ранее из «Жироны» в «Ман Сити», Савиньо — еще один популярный выбор для режима карьеры. В составе «горожан» за бразильцем закреплен правый фланг атаки (ПВ). При необходимости нападающий может играть слева (ЛВ), реже — в полузащите (ПЗ).

В FC 26 Савиньо получил следующие характеристики: 82 ОБЩ, потенциал — 87 (+5 прироста). Финты — 4 звезды, слабая нога — 2, а главным оружием стала скорость. Действуя по краям, бразилец способен легко избавляться от опеки и создавать остроту в чужой штрафной.

Милош Керкез

Следующим в списке идет Милош Керкез, представляющий Венгрию. Принадлежащий «Ливерпулю» вундеркинд действует на позиции левого защитника (ЛЗ), обладая навыками игры в роли левого полузащитника (ЛП).

Стартовый рейтинг Керкеза — 82 ОБЩ, с предельным значением 86 (+4 прироста). Сбалансированные 3 звезды игрок получил за финты и слабую ногу, а главной его особенностью является высокая скорость, обеспечивающая дополнительную динамику при контратаках.

Гави

На пятой строчке расположился Гави — знакомый выбор для многих игроков режима карьеры. В схеме Ханси Флика барселонец выступает в центре полузащиты (ЦП), а при необходимости может сыграть ближе к атаке (ЦАП).

Начальные параметры Гави выглядят следующим образом: 83 ОБЩ, потенциал — 89 (+6 прироста). Финты и слабая нога получили 3 звезды, а основным качеством стал дриблинг. В большинстве игровых конфигураций Гави способен стать подвижным и достаточно техничным связующим звеном, крайне полезным в финальной трети поля.

Алехандро Бальде

Четвертую строчку занимает Алехандро Бальде, еще один представитель «Барсы». В составе сине-гранатовых и сборной испанец играет на левом фланге обороны (ЛВ), но при необходимости может выйти в полузащите (ЛП). В FC 26 Бальде начинает с 83 ОБЩ при потенциале до 87 (+4 прироста).

Среди прочих показателей каталонца 3 звезды за финты и 4 за слабую ногу, а главным навыком указана скорость. Бальде — быстрый, выносливый и надежный защитник, который легко справляется с атакующими угрозами соперников и с удовольствием подключается к наступательным фазам партнеров.

Дезире Дуэ

Тройку лидеров нового футсима замыкает француз Дезире Дуэ. Постепенно закрепляясь в составе «Пари Сен-Жермен», 20-летний футболист блистает на позиции правого вингера (ПВ), но также способен сыграть слева (ЛВ), в центре (ЦАП) или на правом фланге полузащиты (ПП).

Дезире Дуэ VG 242

Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ, а возможность буста составляет внушительные 91 (+6 прироста). Так, Дуэ является вторым в данном списке с точки зрения перспективности. Сильнейшая сторона Дуэ — безусловно, дриблинг. Его технический арсенал дополняют 5 звезд за финты и 4 за слабую ногу.

Жуан Невеш

Португалец Жоау Невеш — другой большой талант «ПСЖ», на которого стоит обратить внимание в FC 26. В команде Луиса Энрике Невеш, как правило, располагается в центре поля (ЦП), но способен действовать в роли опорника (ЦОП). Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ при потенциале в 90 (+5 прироста). Финты Невеша тянут на 3 звезды, слабая нога — на 4, а ключевой навык — дриблинг — обеспечивает средней зоне больший темп и техничное движение.

Ламин Ямаль

Едва ли у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что первым в списке вундеркиндов окажется Ламин Ямаль. В «Барсе» главный молодой талант режима карьеры предпочитает позицию правого полузащитника (ПП), хотя в некоторых случаях может зажечь на фланге атаки (ПН).

Ламин Ямаль Sportskeeda

Начальные параметры Ямаля выглядят впечатляюще: 89 ОБЩ при потенциале роста до 95 (+6). Между тем Ламин обладает 5 звездами за финты, 3 — за слабую ногу. Его коронным качеством является дриблинг. В FC 26 главный актив «Барселоны» входит в элиту атакующего класса.

Особое упоминание

Эндрик (77–91)



Кенан Йылдыз (79–89)



Нико Пас (79–89)



Йоррел Хато (78–89)



Арда Гюлер (81–89)



Эстеван Виллиан (78–89)



Родригу Мора (76–89)



Жорти Мокио (70–89)

Все перечисленные футболисты также входят в число подрастающих звезд нового поколения FC 26. Однако из-за более низкого стартового рейтинга им может потребоваться больше времени на адаптацию в рамках режима.