FC 26: Топ-10 вундеркиндов для режима карьеры

Чтобы сделать старт очередного футсим-погружения более ярким, в Twistedvoxel собрали подробный гайд по лучшим вундеркиндам в режиме карьеры — в частности, отыскали игроков, которые обладают огромным потенциалом и способны вырасти в звезд первой величины.
Карлос Балеба
Камерунца Карлоса Балеба называют одним из самых перспективных полузащитников молодого поколения и отличным вариантом с точки зрения режима карьеры FC 26. Юный талант выступает за «Брайтон» на позиции опорника (ЦОП), но вместе с тем может сыграть и в середине (ЦП). Начальные параметры — 81 ОБЩ, рост — +6, потенциал — 87. Игрок получил 3 звезды за финты и слабую ногу, а его главным козырем считается дриблинг.
Дин Хейсен
В 20-летнем возрасте Дин Хейсен успел дорасти до игрока сборной Испании и мадридского «Реала», а также зарекомендовать себя в статусе одного из лучших молодых защитников планеты. К текущему моменту Хейсен действует на позиции классического центрального оборонца (ЦЗ).
Его стартовый рейтинг — 82 ОБЩ, с потенциалом 89 (+7 прироста). Между тем у новичка «сливочных» 2 звезды за финты, но впечатляющие 5 звезд за слабую ногу. Лучший его навык — защита, ввиду чего игрок является достаточно надежным выбором для любого состава.
Пау Кубарси
Другой испанский защитник, Пау Кубарси, был одним из любимцев в FC 25, и в новой части футсима эта тенденция, вероятно, сохранится. Молодой бриллиант «Барселоны» играет на позиции центрального защитника (ЦЗ), не имея альтернатив.
На старте Кубарси получил 82 общего рейтинга, с потенциалом до 88 (+6 прироста). Между тем его дриблинг тянет всего на 2 звезды, слабая нога — на 4, а главной характеристикой, разумеется, является защита. В контексте режима карьеры Кубарси — стабильный и надежный вариант на своем участке поля.
Савиньо
Перешедший сезоном ранее из «Жироны» в «Ман Сити», Савиньо — еще один популярный выбор для режима карьеры. В составе «горожан» за бразильцем закреплен правый фланг атаки (ПВ). При необходимости нападающий может играть слева (ЛВ), реже — в полузащите (ПЗ).
В FC 26 Савиньо получил следующие характеристики: 82 ОБЩ, потенциал — 87 (+5 прироста). Финты — 4 звезды, слабая нога — 2, а главным оружием стала скорость. Действуя по краям, бразилец способен легко избавляться от опеки и создавать остроту в чужой штрафной.
Милош Керкез
Следующим в списке идет Милош Керкез, представляющий Венгрию. Принадлежащий «Ливерпулю» вундеркинд действует на позиции левого защитника (ЛЗ), обладая навыками игры в роли левого полузащитника (ЛП).
Стартовый рейтинг Керкеза — 82 ОБЩ, с предельным значением 86 (+4 прироста). Сбалансированные 3 звезды игрок получил за финты и слабую ногу, а главной его особенностью является высокая скорость, обеспечивающая дополнительную динамику при контратаках.
Гави
На пятой строчке расположился Гави — знакомый выбор для многих игроков режима карьеры. В схеме Ханси Флика барселонец выступает в центре полузащиты (ЦП), а при необходимости может сыграть ближе к атаке (ЦАП).
Начальные параметры Гави выглядят следующим образом: 83 ОБЩ, потенциал — 89 (+6 прироста). Финты и слабая нога получили 3 звезды, а основным качеством стал дриблинг. В большинстве игровых конфигураций Гави способен стать подвижным и достаточно техничным связующим звеном, крайне полезным в финальной трети поля.
Алехандро Бальде
Четвертую строчку занимает Алехандро Бальде, еще один представитель «Барсы». В составе сине-гранатовых и сборной испанец играет на левом фланге обороны (ЛВ), но при необходимости может выйти в полузащите (ЛП). В FC 26 Бальде начинает с 83 ОБЩ при потенциале до 87 (+4 прироста).
Среди прочих показателей каталонца 3 звезды за финты и 4 за слабую ногу, а главным навыком указана скорость. Бальде — быстрый, выносливый и надежный защитник, который легко справляется с атакующими угрозами соперников и с удовольствием подключается к наступательным фазам партнеров.
Дезире Дуэ
Тройку лидеров нового футсима замыкает француз Дезире Дуэ. Постепенно закрепляясь в составе «Пари Сен-Жермен», 20-летний футболист блистает на позиции правого вингера (ПВ), но также способен сыграть слева (ЛВ), в центре (ЦАП) или на правом фланге полузащиты (ПП).
Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ, а возможность буста составляет внушительные 91 (+6 прироста). Так, Дуэ является вторым в данном списке с точки зрения перспективности. Сильнейшая сторона Дуэ — безусловно, дриблинг. Его технический арсенал дополняют 5 звезд за финты и 4 за слабую ногу.
Жуан Невеш
Португалец Жоау Невеш — другой большой талант «ПСЖ», на которого стоит обратить внимание в FC 26. В команде Луиса Энрике Невеш, как правило, располагается в центре поля (ЦП), но способен действовать в роли опорника (ЦОП). Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ при потенциале в 90 (+5 прироста). Финты Невеша тянут на 3 звезды, слабая нога — на 4, а ключевой навык — дриблинг — обеспечивает средней зоне больший темп и техничное движение.
Ламин Ямаль
Едва ли у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что первым в списке вундеркиндов окажется Ламин Ямаль. В «Барсе» главный молодой талант режима карьеры предпочитает позицию правого полузащитника (ПП), хотя в некоторых случаях может зажечь на фланге атаки (ПН).
Начальные параметры Ямаля выглядят впечатляюще: 89 ОБЩ при потенциале роста до 95 (+6). Между тем Ламин обладает 5 звездами за финты, 3 — за слабую ногу. Его коронным качеством является дриблинг. В FC 26 главный актив «Барселоны» входит в элиту атакующего класса.
Особое упоминание
- Эндрик (77–91)
- Кенан Йылдыз (79–89)
- Нико Пас (79–89)
- Йоррел Хато (78–89)
- Арда Гюлер (81–89)
- Эстеван Виллиан (78–89)
- Родригу Мора (76–89)
- Жорти Мокио (70–89)
Все перечисленные футболисты также входят в число подрастающих звезд нового поколения FC 26. Однако из-за более низкого стартового рейтинга им может потребоваться больше времени на адаптацию в рамках режима.