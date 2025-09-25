2-й таймГоу Эхед Иглс — ФКСБОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    FC 26: Топ-10 вундеркиндов для режима карьеры

    От таланта из «Брайтона» до лидеров «Барселоны»

    Игры Electronic Arts FC 26 Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Switch 2
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Эдвардсен«Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио«Лилль» — «Бранн»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы Ламин ЯмальЗабудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
    Все новости спорта
    FC 26
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    FC 26
    В новой части симулятора от EA сформировался богатый выбор всесторонне развитых звезд нового поколения.
    В пятницу, 26 сентября, состоится релиз стандартного издания EA FC 26, и фанаты режима карьеры наверняка желают как можно скорее начать творить новую футбольную драму.

    Чтобы сделать старт очередного футсим-погружения более ярким, в Twistedvoxel собрали подробный гайд по лучшим вундеркиндам в режиме карьеры — в частности, отыскали игроков, которые обладают огромным потенциалом и способны вырасти в звезд первой величины.

    Карлос Балеба

    Камерунца Карлоса Балеба называют одним из самых перспективных полузащитников молодого поколения и отличным вариантом с точки зрения режима карьеры FC 26. Юный талант выступает за «Брайтон» на позиции опорника (ЦОП), но вместе с тем может сыграть и в середине (ЦП). Начальные параметры — 81 ОБЩ, рост — +6, потенциал — 87. Игрок получил 3 звезды за финты и слабую ногу, а его главным козырем считается дриблинг.

    Дин Хейсен

    В 20-летнем возрасте Дин Хейсен успел дорасти до игрока сборной Испании и мадридского «Реала», а также зарекомендовать себя в статусе одного из лучших молодых защитников планеты. К текущему моменту Хейсен действует на позиции классического центрального оборонца (ЦЗ).

    Дин Хейсен

    Его стартовый рейтинг — 82 ОБЩ, с потенциалом 89 (+7 прироста). Между тем у новичка «сливочных» 2 звезды за финты, но впечатляющие 5 звезд за слабую ногу. Лучший его навык — защита, ввиду чего игрок является достаточно надежным выбором для любого состава.

    Пау Кубарси

    Другой испанский защитник, Пау Кубарси, был одним из любимцев в FC 25, и в новой части футсима эта тенденция, вероятно, сохранится. Молодой бриллиант «Барселоны» играет на позиции центрального защитника (ЦЗ), не имея альтернатив.

  • FC 26 Ultimate Team. Топ нововведений главного сетевого режима
  • Попытка реабилитироваться за последний провал
  • 29/08/2025

    • На старте Кубарси получил 82 общего рейтинга, с потенциалом до 88 (+6 прироста). Между тем его дриблинг тянет всего на 2 звезды, слабая нога — на 4, а главной характеристикой, разумеется, является защита. В контексте режима карьеры Кубарси — стабильный и надежный вариант на своем участке поля.

    Савиньо

    Перешедший сезоном ранее из «Жироны» в «Ман Сити», Савиньо — еще один популярный выбор для режима карьеры. В составе «горожан» за бразильцем закреплен правый фланг атаки (ПВ). При необходимости нападающий может играть слева (ЛВ), реже — в полузащите (ПЗ).

    В FC 26 Савиньо получил следующие характеристики: 82 ОБЩ, потенциал — 87 (+5 прироста). Финты — 4 звезды, слабая нога — 2, а главным оружием стала скорость. Действуя по краям, бразилец способен легко избавляться от опеки и создавать остроту в чужой штрафной.

    Милош Керкез

    Следующим в списке идет Милош Керкез, представляющий Венгрию. Принадлежащий «Ливерпулю» вундеркинд действует на позиции левого защитника (ЛЗ), обладая навыками игры в роли левого полузащитника (ЛП).

    Стартовый рейтинг Керкеза — 82 ОБЩ, с предельным значением 86 (+4 прироста). Сбалансированные 3 звезды игрок получил за финты и слабую ногу, а главной его особенностью является высокая скорость, обеспечивающая дополнительную динамику при контратаках.

    Гави

    На пятой строчке расположился Гави — знакомый выбор для многих игроков режима карьеры. В схеме Ханси Флика барселонец выступает в центре полузащиты (ЦП), а при необходимости может сыграть ближе к атаке (ЦАП).

  • Плавный рост или вялый прогресс? Чего добились в eFootball с момента его релиза?
  • Konami провалила обещанную революцию?
  • 28/07/2025

    • Начальные параметры Гави выглядят следующим образом: 83 ОБЩ, потенциал — 89 (+6 прироста). Финты и слабая нога получили 3 звезды, а основным качеством стал дриблинг. В большинстве игровых конфигураций Гави способен стать подвижным и достаточно техничным связующим звеном, крайне полезным в финальной трети поля.

    Алехандро Бальде

    Четвертую строчку занимает Алехандро Бальде, еще один представитель «Барсы». В составе сине-гранатовых и сборной испанец играет на левом фланге обороны (ЛВ), но при необходимости может выйти в полузащите (ЛП). В FC 26 Бальде начинает с 83 ОБЩ при потенциале до 87 (+4 прироста).

  • Режим карьеры FC 26: Топ нововведений предстоящего футсима
  • Эти функции фанаты просили годами
  • 03/08/2025

    • Среди прочих показателей каталонца 3 звезды за финты и 4 за слабую ногу, а главным навыком указана скорость. Бальде — быстрый, выносливый и надежный защитник, который легко справляется с атакующими угрозами соперников и с удовольствием подключается к наступательным фазам партнеров.

    Дезире Дуэ

    Тройку лидеров нового футсима замыкает француз Дезире Дуэ. Постепенно закрепляясь в составе «Пари Сен-Жермен», 20-летний футболист блистает на позиции правого вингера (ПВ), но также способен сыграть слева (ЛВ), в центре (ЦАП) или на правом фланге полузащиты (ПП).

    Дезире Дуэ

    Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ, а возможность буста составляет внушительные 91 (+6 прироста). Так, Дуэ является вторым в данном списке с точки зрения перспективности. Сильнейшая сторона Дуэ — безусловно, дриблинг. Его технический арсенал дополняют 5 звезд за финты и 4 за слабую ногу.

    Жуан Невеш

    Португалец Жоау Невеш — другой большой талант «ПСЖ», на которого стоит обратить внимание в FC 26. В команде Луиса Энрике Невеш, как правило, располагается в центре поля (ЦП), но способен действовать в роли опорника (ЦОП). Его стартовый рейтинг — 85 ОБЩ при потенциале в 90 (+5 прироста). Финты Невеша тянут на 3 звезды, слабая нога — на 4, а ключевой навык — дриблинг — обеспечивает средней зоне больший темп и техничное движение.

    Ламин Ямаль

    Едва ли у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что первым в списке вундеркиндов окажется Ламин Ямаль. В «Барсе» главный молодой талант режима карьеры предпочитает позицию правого полузащитника (ПП), хотя в некоторых случаях может зажечь на фланге атаки (ПН).

    Ламин Ямаль

    Начальные параметры Ямаля выглядят впечатляюще: 89 ОБЩ при потенциале роста до 95 (+6). Между тем Ламин обладает 5 звездами за финты, 3 — за слабую ногу. Его коронным качеством является дриблинг. В FC 26 главный актив «Барселоны» входит в элиту атакующего класса.

    Особое упоминание

    • Эндрик (77–91)
    • Кенан Йылдыз (79–89)
    • Нико Пас (79–89)
    • Йоррел Хато (78–89)
    • Арда Гюлер (81–89)
    • Эстеван Виллиан (78–89)
    • Родригу Мора (76–89)
    • Жорти Мокио (70–89)

    Все перечисленные футболисты также входят в число подрастающих звезд нового поколения FC 26. Однако из-за более низкого стартового рейтинга им может потребоваться больше времени на адаптацию в рамках режима.

    Читайте также

    РегистрацияФрибет 15 000 рублей без депозита 3000ПолучитьФрибет всем игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Твенте — Фортуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •