FC 26 Ultimate Team. Топ нововведений главного сетевого режима

На фоне серьезной критики Electronic Arts меняет правила игры в ведущем многопользовательском режиме FC 26.

В рамках одной из финальных летних презентаций разработчики FC 26 раскрыли планы на новый сезон Ultimate Team. Вечная дойная корова EA в прошлом году собрала немало критики — игроков раздражали навязчивые промоакции и нестабильный геймплей.

Зимнее обновление помогло слегка выровнять ситуацию, но FUT в FC 25 все равно останется, пожалуй, самым провальным моментом серии. Теперь же студия обещает заметные перемены, которые ждут фанатов в сентябре.

События в режиме live

Лайв-события в FC 26 beebom.com / EA Sports

В FC 26 Ultimate Team игровой трек режима расширится за счет новых форматов соревнований. Для участия в них будут предусмотрены различные условия допуска, поэтому пользователям придется задействовать даже тех игроков, которые зачастую едва дотягивают даже до скамейки запасных. Для удобства EA предложит отдельный центр событий, откуда можно быстро переходить ко всем видам состязаний.

Возвращение турниров

После долгих и безуспешных попыток сообщества добиться возвращения турниров фанаты наконец-то получили долгожданный отклик. Турниры появятся в FUT с выходом FC 26. Это классический формат на выбывание, но с обновленной структурой и гибким расписанием — события будут запускаться в ключевые моменты сезона, а не висеть по умолчанию, как Rivals или Champs.

Каждый турнир состоит из особых наград, а вариативные правила формирования составов и сценарии создадут ощущение новизны. Подробности о датах и призах разработчики обещают представить в день релиза.

Gauntlet

Дебютным форматом в новом футсиме станет Gauntlet — сетевой раздел, который делает ставку на глубину составов. В частности, на каждый из пяти матчей игрокам придется выставлять свежие «стартовые одиннадцать».

В отличие от турниров, в этой соревновательной конфигурации отсутствует система выбывания — играть можно до заключительного этапа вне зависимости от результатов. Однако за большее количество побед регламент обещает более ценные награды.

На старте релиза пользователям будет доступен Ultimate Gauntlet — цикл из трех матчей при условии формирования трех разных команд. Запускаться он будет раз в две недели. Более подробные детали о структуре поединков разработчики раскроют ближе к выходу.

Изменения в Rivals

Поскольку Champs ограничен только футбольным уик-эндом, раздел Rivals, вероятно, остается первым выбором для большинства пользователей. Но чрезмерное количество матчей в моменте приводит к выгоранию. В погоне за свежими идеями в EA решили внести некоторые изменения. В частности, запустить новые механики, делающие рутинные процессы интереснее и на определенном этапе полезнее.

Главным новшеством стало внедрение Bounties — череды случайных испытаний, которые активируются в ближайшем матче Rivals. Успешное их выполнение гарантирует ускоренные награды, например, очки Rivals, баллы квалификации в Champs, монеты, наборы, сезонный опыт и даже пропуски стадий Rivals.

В отдельную категорию войдут Duels, в рамках которых игроки выполняют одно и то же задание друг против друга, например, поразить ворота соперника первым. Награду в таком случае получает тот, кто первым достиг цели. По словам разработчиков, такого рода механика обеспечит максимально интенсивный игровой опыт.

Вместе с тем EA вернет понижение в классе, но теперь в виде системы Limited Checkpoints. Она фиксирует количество поражений и подсказывает, сколько матчей можно проиграть перед падением в дивизион ниже. Это убережет игроков от долгого застревания не на своем уровне — с каждым новым сезоном чекпоинты будут сбрасываться.

Изменения в Champions

Из раздела Champions наконец-то убрали матчи квалификации, за которые разработчикам нередко доставалось от фанатов. С каждым годом их существование выглядело все менее оправданным, и в FC 26 создатели футсима оказали сообществу большую услугу, избавившись от этого пережитка. Отныне путь в Champs привязан к достижению определенного дивизиона в Rivals и набору очков квалификации.

Challengers

Игры в Champions, особенно на самых высоких уровнях, нередко превращались в изматывающую гонку, исход которой решали исключительно футболисты высшего эшелона, скриптовые схемы и раздражающие приемы. В совокупности эти аспекты попросту убивали у многих игроков желание участвовать в подобном. В ответ на справедливые претензии FC 26 вводит Challengers.

Challengers — это, по сути, упрощенный аналог Champions для игроков за пределами топ-дивизионов. Новое соревнование предусматривает другой формат и награды, сохраняя при этом «дух эксклюзивности и острого соперничества Champs», но в более комфортной и доступной форме.

Соревновательный геймплей

В рамках летних демонстраций команда EA активно подчеркивала базовые геймплейные улучшения, которые ждут пользователей в FC 26. Пожалуй, главным среди всех новинок, стало четкое разделение офлайн- и онлайн-игры за счет персональных настроек.

В Ultimate Team используется соревновательный (Competitive) шаблон, который сохраняет привычный скоростной ритм, но при этом устраняет самые раздражающие проблемы геймплея из FC 25.