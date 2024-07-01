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    Helldivers 2 потеряла до 90% игроков

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    Сетевой шутер Helldivers 2 фиксирует значительный отток игроков. С момента релиза проект Sony потерял до 90% юзеров на платформе Valve.

    Helldivers 2
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    Helldivers 2

    Неутешительную статистику приводит сервис SteamDB, согласно данным которого ежесуточная аудитория игроков едва превышает 40 000 пользователей одновременно.

    Статистика Helldivers 2
    SteamDB

    На момент релиза в Steam в феврале этого года шутер выдал рекордные цифры: тогда пик игроков в онлайне стабильно превышал 450 000 человек. Но в течение следующих месяцев популярность Helldivers 2 резко упала. Тенденция к сокращению аудитории сохраняется по сей день.

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    • Отток пользователей отразился и на продажах. Так, шутер находится за пределами топ-50 по этому показателю.

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