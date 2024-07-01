Helldivers 2 потеряла до 90% игроков

Helldivers 2 Фото: Steam
Неутешительную статистику приводит сервис SteamDB, согласно данным которого ежесуточная аудитория игроков едва превышает 40 000 пользователей одновременно.
Статистика Helldivers 2
SteamDB
На момент релиза в Steam в феврале этого года шутер выдал рекордные цифры: тогда пик игроков в онлайне стабильно превышал 450 000 человек. Но в течение следующих месяцев популярность Helldivers 2 резко упала. Тенденция к сокращению аудитории сохраняется по сей день.
Отток пользователей отразился и на продажах. Так, шутер находится за пределами топ-50 по этому показателю.