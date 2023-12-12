Выставка E3 прекращает свое существование

Великому возвращению легендарной выставкитак и не суждено было состояться: организация Entertainmentобъявила о полном ее закрытии. Мероприятие радовало фанатов видеоигр со всех уголков планеты с 1995 года.

Одной из главных причин такого решения Стэнли Пьер-Луи — президент ESA — называет серьезные изменения индустрии, которые основываются на большей независимости компаний, имеющих возможности проводить ивенты и презентации без посредников.

Официальный портал ушедшего в историю мероприятия отныне состоит лишь из одного сообщения: «После более чем двух десятилетий проведения выставки E3, каждая из которых была грандиознее предыдущей, пришло время прощаться. Спасибо за воспоминания».

С первыми проблемами E3 столкнулась в 2018-м, позже их усугубила пандемия. В 2023-м ходили слухи о ее возвращении, но практически нулевой интерес со стороны крупнейших деятелей индустрии не позволил планам сбыться.