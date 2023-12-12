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    Выставка E3 прекращает свое существование

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    Великому возвращению легендарной выставки E3 так и не суждено было состояться: организация Entertainment Software Association объявила о полном ее закрытии. Мероприятие радовало фанатов видеоигр со всех уголков планеты с 1995 года.

    Лого E3
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    Лого E3

    Одной из главных причин такого решения Стэнли Пьер-Луи — президент ESA — называет серьезные изменения индустрии, которые основываются на большей независимости компаний, имеющих возможности проводить ивенты и презентации без посредников.

    Официальный портал ушедшего в историю мероприятия отныне состоит лишь из одного сообщения: «После более чем двух десятилетий проведения выставки E3, каждая из которых была грандиознее предыдущей, пришло время прощаться. Спасибо за воспоминания».

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    • С первыми проблемами E3 столкнулась в 2018-м, позже их усугубила пандемия. В 2023-м ходили слухи о ее возвращении, но практически нулевой интерес со стороны крупнейших деятелей индустрии не позволил планам сбыться.

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