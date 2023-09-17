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    EA Sports показала геймплей UFC 5

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    Впервые после анонса новой UFC 5 компания EA Sports рассказала о геймплее, представив 4-минутный трейлер.

    Мухаммед Али в UFC 5
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    Мухаммед Али в UFC 5

    В будущей игре — впервые с момента основания франшизы — появится движок Frostbite, используемый также в симуляторах EA Sports FC 24, NHL 24 и Madden NFL 24. Благодаря внедрению новой технологии, реалистичность многопользовательской драки взлетит на невиданный ранее уровень.

    Геймплей UFC 5

    Также в UFC 5 игроки получат обновленную систему пропущенных ударов и рассечений, которые будут влиять на дальнейшие защитные способности бойцов.

    Система болевых и удушающих приемов отныне станет бесшовной: в новом файтинге не будет мини-игр, как в предыдущих частях. А нокауты теперь можно посмотреть с разных углов и ракурсов.

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    • Релиз UFC 5 состоится 27 октября. Игра будет доступна только на актуальных моделях PlayStation и Xbox, без ПК и пастгена.

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