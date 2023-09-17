EA Sports показала геймплей UFC 5

Впервые после анонса новойкомпаниярассказала о геймплее, представив 4-минутный трейлер.

В будущей игре — впервые с момента основания франшизы — появится движок Frostbite, используемый также в симуляторах EA Sports FC 24, NHL 24 и Madden NFL 24. Благодаря внедрению новой технологии, реалистичность многопользовательской драки взлетит на невиданный ранее уровень.

Геймплей UFC 5

Также в UFC 5 игроки получат обновленную систему пропущенных ударов и рассечений, которые будут влиять на дальнейшие защитные способности бойцов.

Система болевых и удушающих приемов отныне станет бесшовной: в новом файтинге не будет мини-игр, как в предыдущих частях. А нокауты теперь можно посмотреть с разных углов и ракурсов.

Релиз UFC 5 состоится 27 октября. Игра будет доступна только на актуальных моделях PlayStation и Xbox, без ПК и пастгена.