SEGA представила трейлер Football Manager 2024 и назвала дату выхода

Компаниявыпустила первый трейлер, посвященный предстоящему футбольному симулятору

Выход новой игры состоится 6 ноября, при этом она будет доступна сразу на нескольких платформах, включая ПК, MacOS, PlayStation 5 и Xbox Series. Также FM 24 появится в Xbox Game Pass в день релиза.

Анонс Football Manager 2024

Позже футсим добавят в Nintendo Switch, а мобильная версия игры — Football Manager 2024 Mobile — станет эксклюзивной на Netflix.

В новой стратегии пользователей ждет минимум изменений. Разработчики просто перенесут прогресс из FM 23. В следующем году геймерам представят революционный Football Manager 2025 с новым движком и серьезными изменениями.