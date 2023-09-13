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    SEGA представила трейлер Football Manager 2024 и назвала дату выхода

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    Компания SEGA выпустила первый трейлер, посвященный предстоящему футбольному симулятору Football Manager 2024.

    Football Manager 2024
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    Football Manager 2024

    Выход новой игры состоится 6 ноября, при этом она будет доступна сразу на нескольких платформах, включая ПК, MacOS, PlayStation 5 и Xbox Series. Также FM 24 появится в Xbox Game Pass в день релиза.

    Анонс Football Manager 2024

    Позже футсим добавят в Nintendo Switch, а мобильная версия игры — Football Manager 2024 Mobile — станет эксклюзивной на Netflix.

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    • В новой стратегии пользователей ждет минимум изменений. Разработчики просто перенесут прогресс из FM 23. В следующем году геймерам представят революционный Football Manager 2025 с новым движком и серьезными изменениями.

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