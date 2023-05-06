Долгожданный экшен-платформер, Индиана Джонс и еще 12 возможных анонсов в рамках летнего ивента Xbox Games Showcase

14. Replaced

Replaced Steam

Изначально киберпанковый экшен Replaced был представлен в рамках шоукейса Xbox E3 в 2021-м, но с момента презентации релиз постоянно приходилось откладывать. В прошлом году разработчики подтвердили, что игра пополнит цифровые каталоги в 2023-м. Вполне вероятно, о проекте максимально детально расскажут уже в июне.

13. Contraband

Contraband Steam

Кооп-игра Contraband предложит геймерам преодолеть серию квестов, связанных с ограблениями, а ее действия будут происходить в эпоху 70-х годов. В течение нескольких лет проект находился в процессе разработки, но при этом его детали жадно скрывали. В данный момент о Contraband известно лишь то, что она войдет в Xbox Game Pass с первого дня релиза.

12. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chornobyl Steam

Еще один шедевр, на который, к сожалению, повлияли печальные события последнего года. Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chornobyl говорили об открытой дате выхода, но уже сейчас она доступна по предзаказу. Официально релиз запланирован на 2023-й, поэтому резонно ждать появление шутера на Xbox Games Showcase.

11. Avowed

Avowed Xbox

Впервые предстоящая RPG врезалась в медиа в июле 2021-го. А ее выход может состояться не раньше 2024 года. Несмотря на это, во время июньской презентации ребята из Obsidian Entertainment могут решиться рассказать геймерам что-то новое.

10. Perfect Dark

Perfect Dark Screenrant

У студии, занимающейся Perfect Dark, в последние годы были проблемы, поэтому работу над проектом разделили между собой несколько компаний. Следовательно, скорого выхода триллера о секретных агентах ждать бессмысленно. Но учитывая, что над данным Xbox-эксклюзивом трудятся много лет, а его трейлер показали еще в 2020-м, было неплохо узнать свежую информацию.

9. Ark 2

Ark 2 Steam

Как и многие игры в списке, Ark 2 также не ударила мимо оригинальных сроков релиза. Он должна была выйти в прошлом году, но процесс застопорился. Возможно, после кинематографического трейлера на Summer Game Fest 2022 пора презентовать новые подробности.

Совсем недавно глупая опечатка в одном из финансовых отчетов заставила геймеров подумать, что выход переносится на весну 2025-го, однако в Studio Wildcard все опровергли, заявив об ошибке.

8. Indiana Jones

Indiana Jones Screenrant

О приключениях Индианы Джонса в экшене Machine Games и Bethesda известно мало, хотя ее анонс состоялся в 2021-м. При этом в конце июня 2023-го фанатов ждет премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Есть вероятность, что разработчики игры постараются подогнать свою презентацию под мировые кинопрокаты.

7. State of Decay 3

State of Decay 3 Screenrant

Анонсированная в 2020-м игра получила кинематографический трейлер, а затем скрылась из радаров медиапространства. Фанаты зомбо-проекта ожидали раскрытия новых деталей на прошлогодней выставке. Увы, это было напрасно. А вдруг 2023-й станет успешным?

6. Everwild

Everwild Xbox

В процессе разработки игра Everwild, о которой рассказали еще в 2019-м, пережила серию трудностей. Два года назад студия Rare заявила о полной перезагрузке проекта и его создании с нуля. Крутой сюжет и художественная стилизация сделали Everwild одной из самых ожидаемых в Xbox-комьюнити. Поговаривают, она выйдет в 2024-м, а расскажут о ней в июне.

5. ​​Senua's Saga: Hellblade II

Senua's Saga: Hellblade II Xbox

Некстген-эксклюзив для Xbox разрабатывается студией Ninja Theory, которая уже давно дразнит геймеров возможным выходом ​​Senua's Saga: Hellblade II в 2023-м году. Ее преподносят как игру, обладающую самой реалистичной механикой боев и движений. Ранее ее авторы показывали скрины и анимацию. Кажется, пришло время выгрузить чуть больше.

4. Fable 4

Fable 4 Screenrant

Третья часть RPG Fable вышла больше десяти лет назад, а в 2020-м в Playground Games анонсировали продолжение. Мифический экшен о средневековье призван стать новой отправной точкой для франшизы, из-за чего о ней ходят разные слухи. Самые невероятные — это превращение в научно-фантастический рассказ. Учитывая, что о будущей игре мы знаем мало, было бы логично дать хоть какую-то новую информацию.

3. Forza Motorsport

Forza Motorsport Xbox

Во время прошлогоднего ивента Xbox Games Showcase разработчики Forza Motorsport заострили внимание зрителей на реализме и классических трассах будущей игры. Во время презентации нам сообщили о релизе в 2023-м. Но с тех пор наступила тишина. Крайне вероятно, что в рамках нового мероприятия состоится другая презентация игры.

2. ​​Elder Scrolls 6

Elder Scrolls 6 Screenrant

Шестая часть Elder Scrolls от Bethesda точит на стадии глубокой разработки. А все ради соответствия культовой Skyrim, в которую геймеры погрузились бы минимум на десятилетие. Вероятно, из-за Starfield серьезных разговоров об Elder Scrolls не стоит ждать до осени, но вдруг компания готовит большой сюрприз на первую половину июня?

1. Starfield

Starfield Steam

RPG Starfield от той же Bethesda стопроцентно станет главным хедлайнером вечера. Учитывая, что игра имеет точную дату выхода (6 сентября), компания будет разогревать информационное поле новыми крутыми подробностями. Презентация Starfield состоится после остальной части ивента. Студия выкатит свежие кадры игрового процесса и ряд других сюжетов, включая интервью разработчиков.