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    Детектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games

    Только шедевры, которые хочется перепройти

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    Ребята из Rockstar — это короли видеоигр в жанре «экшен». За десятки лет своего существования компания придумала и разработала кучу проектов, ставших бессмертными хитами индустрии. Покопавшись в культовой цифровой вселенной, автор DualShockers Лорен Бойсверт отобрала 10 лучших творений издателя.

    10. Red Dead Revolver

    Red Dead Revolver
    PS Store

    В мае 2004 Rockstar представила рассказ о классическом Диком Западе в виде аркадной видеоигры. Проект стал отправной точкой компании в направлении вестерна, благодаря чему в будущем геймеры получили два крутейших тематических шутера, но с другой историей, которая не имеет ничего общего (кроме фанатских версий) с оригинальной Red Dead.

    Сюжет Revolver представляет собой набор разносторонних приключенческих поворотов, повествующих о жизни Рэда — главного героя, пытающегося поквитаться с убийцами его родителей.

    9. Max Payne 3

    Max Payne 3
    Steam

    Третья часть серии Max Payne — единственная разработанная и изданная Rockstar Games. Проект долго торчал на стадии шлифовки, но в момент анонса даты релиза компания взорвала фанатов, которые ждали фирменную версию игры именно от этих ребят.

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    • В Max Payne 3 сообществу показали криминальную Бразилию, наполненную социальной грязью и нечистотами. Шутер идеально балансирует между игровым процессом и сюжетом, что делает его достойным дополнением к серии.

    8. Grand Theft Auto 4

    Grand Theft Auto 4
    Steam

    В оригинальной подборке DualShokers на восьмую строчку поместили Manhunt — survival horror 2003 года выхода. Но дело в том, что из-за сверхжестокости она запрещена во многих странах, да и вообще кровавый экшен с топорным сюжетом далек от того, чтобы быть легендарным. GTA 4 и ее дополнение — Episodes from Liberty City — больше заслуживают красоваться в списке бесценных.

    Вышедшая в 2009 году игра зовет прогуляться по аналогу Нью-Йорка с его серыми неблагополучными районами и ярким Манхэттеном. И все это с убийственной по тем временам графикой, которая и в наши дни смотрится сносно. А сюжет? Он тоже крут и запоминающийся. Цепляет главным героем и финалом, который выберет Нико.

    7. Bully

    Bully
    Steam

    Bully — фановое отклонение от привычного насилия, являющегося визитной карточкой лучших франшиз издателя. Телепортировавшись в мир Джимми, который попал в школу-интернат, полную уникальных персонажей, игроки могут увидеть, какой удивительно веселой является академическая жизнь.

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    • При этом сюжет Bully не приклеен к монотонному посещению занятий и домашке. Нет, игра дает шанс устроить личностный бунт и позволит узнать, как можно изменить репутацию в мире, в котором нет почти ничего, кроме осуждений.

    6. Grand Theft Auto: Vice City

    Grand Theft Auto: Vice City
    Steam

    Vice City настраивает машину времени на 1986-й и напоминает классические фильмы по типу «Лица со шрамом». В процессе разработки студия опиралась на стремительно растущие навыки в проектировании игр с открытым миром, внедрив в эту часть больше фич, чем в предыдущих сериях GTA.

    Следуя истории Томми Версетти, игроки перемещаются в вымышленную вселенную, являющуюся прототипом Майами. Широкая карта и живая динамика выполнения квестов возвращают геймеров в Vice City с целью перепройти игру, а ее саундтрек стопроцентно уже воспроизвелся в голове при одном только упоминании.

    5. Grand Theft Auto: San Andreas

    Grand Theft Auto: San Andreas
    Steam

    Спустя пару лет после выхода Vice City в игровую среду навеки впечатался один из самых легендарных героев всех времен — Карл Джонсон. Ну ладно, просто Си-Джей. San Andreas — величие, состоящее из элементов RPG и стелса.

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    • Широчайший открытый мир этой части GTA накинул игрокам часы дополнительного контента для исследования. San Andreas — первая игра франшизы, в которой можно было плавать, а ее внутренняя атмосфера позволила по-настоящему погрузиться в жизни горожан. Разработчики высветили проблемы персонажей, отражающие реальность, рассказами о предательстве, и сотворили таким образом настоящую жемчужину гейминга.

    4. Red Dead Redemption

    Red Dead Redemption
    Microsoft Store

    Если Revolver — это первая игра Rockstar, породившая славный мир Дикого Запада, который мы имеем сегодня, то RDR значительно его расширила. Вышедший в золотую эпоху Xbox 360 и PlayStation 3 боевик-вестерн презентует въедливую историю о Джоне Марстоне и его попытках похоронить прошлое.

    Помимо бомбической сюжетной линии, игра настойчиво ведет геймеров к второстепенным квестам, чтобы еще больше погрузить их в жизнь Джона и подчеркнуть его стремление получить искупление за ошибки ушедших лет.

    3. L.A. Noire

    L.A. Noire
    Steam

    Детектив L.A. Noire закидывает игроков в конец 1940-х годов и следует простому сюжетному продвижению: по мере того как главный герой — Коул Фелпс — пытается подняться по служебной лестнице в полиции Лос-Анджелеса, ему поручают раскрывать новые дела, которые в итоге положительно влияют на его репутацию.

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    • Квесты варьируются от простой истории мошенничества до убийства и заставляют геймеров использовать не только подсказки, но и собственную интуицию. Игра хороша своей вовлеченностью. Она буквально заставляет погрузиться в ситуацию и тщательно продумывать каждое действие.

    2. Grand Theft Auto 5

    Grand Theft Auto 5
    Steam

    Почему выше запрыгнула пятая часть вместо атмосферной и любимой многими четвертой? Ну хотя бы по причине того, что она стала одной из самых продаваемых игр Rockstar всех времен. При этом за весь период существования GTA V пережила два поколения консолей. Первоначально она влетела на легендарные PS3 и Xbox 360, затем была улучшена для их преемников, а позже — получила полноценную поддержку на самых актуальных моделях.

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    • По-прежнему эта игра привлекает сотни тысяч пользователей. Кажется, такого успеха разработчики добились благодаря паре аспектов — реализм и глубокое погружение. Механика прохождения дает нечто большее, чем просто заурядную перестрелку или ограбление. И это достойно восхищения.

    1. Red Dead Redemption 2

    Red Dead Redemption 2
    Steam

    А вот в списке великих самая великая. Необъятный игровой мир и аккуратная проработка даже микроскопических компонентов — вот чем славится Red Dead Redemption 2, после которой трудно найти игру, способную также вклиниться в сознание благодаря живым персонажам и их пути.

    Выступая в качестве приквела к первой части, вторая RDR приглашает нас пережить драму Артура Моргана — близкого друга Джона Марстона. Последняя глава способна раздробить даже самое каменное сердце самого требовательного игрока. Причем полное завершение сюжета — отнюдь не легкая прогулка.

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    • Помимо механически сложных компонентов вроде лютых перестрелок, Red Dead Redemption 2 запускает длинное повествование с привязкой к героям. Причем продолжительность работает в пользу игры. Если говорить проще, Rockstar создала культ, не похожий ни на что другое в ее метавселенной.

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