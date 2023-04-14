Resident Evil 4 Remake: рейтинг сложности сражений с боссами

Проникнув в испанскую деревушку в надежде спасти похищенную Эшли Грэм, Леон вдруг понимает, что в своем путешествии он больше не является одиноким странствующим героем. С точки зрения сюжета пара основных персонажей оказывается на вершине, но для игрока все может сложиться не так просто.

В ремейке от Capcom боссы оригинальной RE4 претерпели серьезные визуальные изменения, но характер боев остался прежним. Игроки, жившие страхами предшественника, скорее всего, начнут узнавать похожие модели атак по мере прохождения.

В процессе получения наивысшего ранга героя ждут как простые, так и трудновыполнимые челленджи. Все эти вызовы по рейтингу сложности расставила автор Screenrant Джоанна Козиол.

11. Бронированный гигант

Бронированный гигант Screenrant

Несмотря на устрашающий вид, жуткую маску и кольчугу, Бронированный гигант стал самым простым боссом в ремейке. При встрече эта массированная тварь начнет швырять в Леона куски камня. Такой топорный приемчик, как и сам босс, ликвидируются с помощью пушки, отображаемой на карте соответствующим маркером. Для его устранения хватит одного точного залпа.

10. Гигант

Гигант Screenrant

Как ни странно, победа над обычной версией Гиганта потребует немного больше усилий. Поскольку у Леона не будет возможности пальнуть из пушки, ему придется рассчитывать на личные ресурсы.

Но если до очередной судьбоносной битвы освободить пса возле поместья старосты деревни, главный герой справится быстрее. Его новый приятель начнет мешать атакам врага, завалить которого можно смачной дозой пуль. Значительный запас здоровья — единственный трудный момент сражения.

9. Два Гиганта

Два Гиганта Screenrant

Две головы лучше одной. Великаны-близнецы в RE4 не стали исключением. В этой битве герой бьется с упомянутыми выше боссами — обычным и бронированным Гигантом. В сражении Леону поможет Луис. Он будет отвлекать одного, а игрок начнет гасить другого. В конечном итоге антагонистов ждет выгодное положение «два на одного» против Бронированного монстра.

8. Биторес Мендес

Биторес Мендес Screenrant

Самый внешне жуткий тип из Resident Evil 4 в ремейке стал выглядеть еще ужаснее. Однако его внешний вид не соответствует механике битвы. Мендес имеет одну слабую точку — глаз на спине. Как только герой нанесет солидный урон, его ждет второй этап файта. Босс начнет швырять бочки с горючим. Но одно точное попадание по такой рядом с монстром гарантирует победу.

7. Дель Лаго

Дель Лаго Screenrant

Главная проблема, с которой игроки столкнутся во время бойни с Тварью из озера — это камни, выступающие из воды. О них можно повредить лодку, так как ее хаотично утаскивает саламандра. Чтобы не получить урон, игрокам следует совершить серию маневров, а затем несколько раз загарпунить Дель Лаго. Во время сражения персонаж не сможет восстанавливать здоровье.

6. Джек Краузер

Джек Краузер Screenrant

Ремейк RE4 углубился в предыстории ранее слабо раскрытых персонажей, включая бывшего военного партнера Леона — Джека Краузера. В файте друг с другом оппоненты будут рубиться в ближнем бою на ножах. Механика сражения потребует от игрока последовательного и своевременного парирования. При этом в крайне неудачный момент есть риск сломать нож.

5. Осмунд Сэдлер

Осмунд Сэдлер Screenrant

В ремейке Resident Evil 4 Сэдлер не так силен, как его изображают. Его финальный облик преувеличен, хотя и реплики устрашают. Быстрая реакция на его атаки со стороны игрока и град пуль в глазные яблоки сделают лидера культа ничтожным мешком, разлетающимся на части. Процесс сражения станет легче с использованием мощных боеприпасов и прокачанного оружия.

4. Рамон Салазар

Рамон Салазар Screenrant

Продвигаться по сюжетной цепочке становится сложнее, когда Леон подбирается к Рамону Салазару. Сам по себе противник кажется довольно раздражающим, так как он сам по себе грузный и обладает опасными атаками. Более того, Салазар готов мгновенно убить главного героя, если застанет его врасплох. Поэтому игрокам нужно постоянно перемещаться и непрерывно вести огонь.

3. Два Гаррадора

Два Гаррадора Screenrant

Хотя Гаррадоры технически не являются боссами ремейка, к ним стоит относиться именно так. Они оказались одними из самых сложных врагов, с которыми приходится иметь дело во всей игре. Слепота для когтистых тварей не стала проблемой.

Верный способ грохнуть монстров — обманом заставить близнецов атаковать культистов. В это же время логично подойти к ним за спины и начать пальбу.

2. Вердуго

Вердуго Screenrant

Конечно, победить Вердуго возможно, но большинство игроков будут мучительно сбиты с толку во время первых попыток завалить босса такого калибра. Благодаря шквалу быстрых и удивительно мощных атак, это существо требует стопроцентной выкладки.

Чтобы срубить врага, необходимо временно его заморозить, после чего засыпать как можно большим количеством патронов и гранат. Поскольку он постоянно преследует Леона, выбирая выгодный момент для атаки, важно точно рассчитывать время своего штурма и иметь в наличии лучшее оружие.

1. Мутировавший Краузер

Мутировавший Краузер Screenrant

Вот так плавно мы подобрались к самой сложной битве ремейка RE4. Его когтеобразная рука и годы военной подготовки формируют сверхсильное комбо. Ради успешного исхода сражения игрок должен соответствовать суперскорости Краузера и уклоняться от постоянного потока непредсказуемых и часто смертельных атак.

Во время замеса Леону желательно не попадать под лазерный прицел врага и избегать разрушительных препятствий вроде мин, турелей и капканов. Сражение с Мутировавшим Краузером требует дисциплины и терпения, и тогда игрок насладится долгожданной победной сценой.