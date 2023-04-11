От киберпанкового экшена нулевых до хоррора на PS1: топ-5 неочевидных игр, которым нужен ремейк

Так, многие геймеры до сих пор ностальгируют по GTA, приключениям Bully, культовым сериям FIFA, PES, NHL, реслингу категории ‘SmackDown vs Raw’, каким-нибудь гонкам или файтингам. Список у каждого индивидуальный.
Открыв свои заметки, автор Sportskeeda Итиэль Эстудильо решил поделиться нестандартной серией игр, которым нужна перегрузка под текущие технические характеристики.
Bloodborne
Подборка начинается с самого молодого в этом списке проекта. RPG Bloodborne вышла восемь лет назад,
Фанаты экшена просят презентовать Bloodborne на ПК. Учитывая, что в последнее время PS-версии игр с большим желанием телепортируются на Windows, шансы есть.
Действие Bloodborne происходит в древнем городе Ярнам, на территории которого расположена Церковь Исцеления. Главный герой берет на себя роль путешественника, жаждущего раскрыть темные секреты этих земель и предотвратить распространение вызванных эпидемией чудовищ, которые когда-то были людьми.
Deus Ex
Deus Ex — одна из видеоигр, которая пролила свет на жанр киберпанковой антиутопии. С момента выхода в июне 2000 года у нее было два приквела — Human Revolution и Mankind Divided, однако оригинальная игра остается без обновлений и ремейка.
По сюжету Deus Ex пользователь проходит квесты за созданного персонажа и раскрывает заговоры могущественных организаций вроде Majestic 12, Illuminati и Hong Kong Triads.
Созданный на движке Unreal Engine 1 шутер имеет поддержку старых PS и ПК. Все, что ему нужно — улучшенная графика, элементы управления и интерфейс. И если бы великое возвращение состоялось, то Deus Ex могла бы побороться за звание одной из лучших в своем жанре.
God Hand
Режиссер и геймдизайнер Resident Evil и Resident Evil 4 Синдзи Миками когда-то давно создал и шедевр God Hand. И поскольку это был один из любимых проектов, Миками решился на эксперименты, которые позволили найти идеи для слэшера Devil May Cry.
Вышедшая в сентябре 2006 года игра была похожа на глоток свежего воздуха в жанре beat 'em up. Для победы в боях героям больше не хватало одинаковых манипуляций. Чтобы выигрывать в сражениях, приходилось
Изучение серии мувов для получения большего количества очков стало одним из компонентов, зацепивших геймеров. С каждым уровнем враги становятся сильнее. То же самое можно сказать о главном герое.
Thief
Еще одна франшиза из разряда относительно новых. Стелс-экшен уже получал перезагрузку, но опыт оказался разочаровывающим. Как и Deus Ex, это была уникальная игра с большим потенциалом. Неудивительно, что в геймсообществе остаются те, кто хочет достойный ремейк.
В Thief игроки берут на себя роль скрытого вора, а процесс успешного прохождения будет зависеть исключительно от терпения и молчания. В то время как многие истории зациклены на том, чтобы персонаж выделялся и был сильным,
Dino Crisis
От перезапуска Resident Evil 2 в 2019 году и до недавнего апгрейда RE4 Capcom создала себе репутацию крутого ремейкера. Учитывая постоянный успех, фанаты думают, что пришло время взяться за другую серию.
Франшиза заканчивается на Dino Crisis 3, действия которой происходили в открытом космосе. Третья часть серии стала намеком на продолжение в виде Exoprimal, релиз которой запланирован на этот год. Это будет многопользовательский экшен о битве с динозаврами.
Студия Capcom, кажется, фанатеет от этих существ, Exoprimal может стать топовой. Однако юзерам нужен именно сюжетный проект. Одна только идея Dino Crisis заслуживает получить новую жизнь в виде аппетитного рестарта.