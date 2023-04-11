От киберпанкового экшена нулевых до хоррора на PS1: топ-5 неочевидных игр, которым нужен ремейк

Ремейки стали популярным направлением среди крупных издательств и желаемым дополнением цифровой библиотеки для игроков. Моментами хочется заново перепройти крутые истории прошлого, но с современными возможностями ПК и консолей.

Как прекрасно когда-то было прийти домой либо к приятелю, прогреть компьютер/приставку, «железо» которых сегодня вызывают умиление и улыбку, и запустить игру, которой суждено врезаться в память на десятки лет.

Так, многие геймеры до сих пор ностальгируют по GTA, приключениям Bully, культовым сериям FIFA, PES, NHL, реслингу категории ‘SmackDown vs Raw’, каким-нибудь гонкам или файтингам. Список у каждого индивидуальный.

Открыв свои заметки, автор Sportskeeda Итиэль Эстудильо решил поделиться нестандартной серией игр, которым нужна перегрузка под текущие технические характеристики.

Bloodborne

Bloodborne PlayStation Store

Подборка начинается с самого молодого в этом списке проекта. RPG Bloodborne вышла восемь лет назад, но перечень доступных платформ ограничен лишь консолью PS4 . Да, на пятых PlayStation игра также по умолчанию будет работать, но специальную версию под некстген разработчики не выпиливали, а значит, функционал там ограничен.

Фанаты экшена просят презентовать Bloodborne на ПК. Учитывая, что в последнее время PS-версии игр с большим желанием телепортируются на Windows, шансы есть.

Действие Bloodborne происходит в древнем городе Ярнам, на территории которого расположена Церковь Исцеления. Главный герой берет на себя роль путешественника, жаждущего раскрыть темные секреты этих земель и предотвратить распространение вызванных эпидемией чудовищ, которые когда-то были людьми.

Deus Ex

Deus Ex Steam

Deus Ex — одна из видеоигр, которая пролила свет на жанр киберпанковой антиутопии. С момента выхода в июне 2000 года у нее было два приквела — Human Revolution и Mankind Divided, однако оригинальная игра остается без обновлений и ремейка.

По сюжету Deus Ex пользователь проходит квесты за созданного персонажа и раскрывает заговоры могущественных организаций вроде Majestic 12, Illuminati и Hong Kong Triads. Выбор геймера влияет на общий прогресс, направляя его на разные пути .

Созданный на движке Unreal Engine 1 шутер имеет поддержку старых PS и ПК. Все, что ему нужно — улучшенная графика, элементы управления и интерфейс. И если бы великое возвращение состоялось, то Deus Ex могла бы побороться за звание одной из лучших в своем жанре.

God Hand

God Hand Steam

Режиссер и геймдизайнер Resident Evil и Resident Evil 4 Синдзи Миками когда-то давно создал и шедевр God Hand. И поскольку это был один из любимых проектов, Миками решился на эксперименты, которые позволили найти идеи для слэшера Devil May Cry.

Вышедшая в сентябре 2006 года игра была похожа на глоток свежего воздуха в жанре beat 'em up. Для победы в боях героям больше не хватало одинаковых манипуляций. Чтобы выигрывать в сражениях, приходилось выполнять комбо-движения и проводить мощные атаки .

Изучение серии мувов для получения большего количества очков стало одним из компонентов, зацепивших геймеров. С каждым уровнем враги становятся сильнее. То же самое можно сказать о главном герое.

Thief

Thief Steam

Еще одна франшиза из разряда относительно новых. Стелс-экшен уже получал перезагрузку, но опыт оказался разочаровывающим. Как и Deus Ex, это была уникальная игра с большим потенциалом. Неудивительно, что в геймсообществе остаются те, кто хочет достойный ремейк.

В Thief игроки берут на себя роль скрытого вора, а процесс успешного прохождения будет зависеть исключительно от терпения и молчания. В то время как многие истории зациклены на том, чтобы персонаж выделялся и был сильным, Thief заставляет сосредоточиться на сюжете в статусе теневой фигуры .

Dino Crisis

Dino Crisis Steam

От перезапуска Resident Evil 2 в 2019 году и до недавнего апгрейда RE4 Capcom создала себе репутацию крутого ремейкера. Учитывая постоянный успех, фанаты думают, что пришло время взяться за другую серию.

Dino Crisis — это, по сути, Resident Evil 4, но с динозаврами . Игра вращается вокруг героя и его команды спецназа. Все они ищут способ выжить на объекте с доисторическими рептилиями.

Франшиза заканчивается на Dino Crisis 3, действия которой происходили в открытом космосе. Третья часть серии стала намеком на продолжение в виде Exoprimal, релиз которой запланирован на этот год. Это будет многопользовательский экшен о битве с динозаврами.

Студия Capcom, кажется, фанатеет от этих существ, Exoprimal может стать топовой. Однако юзерам нужен именно сюжетный проект. Одна только идея Dino Crisis заслуживает получить новую жизнь в виде аппетитного рестарта.