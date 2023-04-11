ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    От киберпанкового экшена нулевых до хоррора на PS1: топ-5 неочевидных игр, которым нужен ремейк

    Многие эти проекты несправедливо были закинуты в пыльные архивы

    Игры Игры для ПК Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для Nintendo Switch
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда Обложка Deus ExОт киберпанкового экшена нулевых до хоррора на PS1: топ-5 неочевидных игр, которым нужен ремейк Курбан БердыевЗаслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»
    Все новости спорта
    Обложка Deus Ex
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Обложка Deus Ex
    Ремейки стали популярным направлением среди крупных издательств и желаемым дополнением цифровой библиотеки для игроков. Моментами хочется заново перепройти крутые истории прошлого, но с современными возможностями ПК и консолей.
    Как прекрасно когда-то было прийти домой либо к приятелю, прогреть компьютер/приставку, «железо» которых сегодня вызывают умиление и улыбку, и запустить игру, которой суждено врезаться в память на десятки лет.

    Так, многие геймеры до сих пор ностальгируют по GTA, приключениям Bully, культовым сериям FIFA, PES, NHL, реслингу категории ‘SmackDown vs Raw’, каким-нибудь гонкам или файтингам. Список у каждого индивидуальный.

  • Топ-11 спортивных игр в Xbox Game Pass на основе оценок в Metacritic
  • Без FIFA в лидерах и сенсационный пользовательский чемпион
  • 10/03/2023

    • Открыв свои заметки, автор Sportskeeda Итиэль Эстудильо решил поделиться нестандартной серией игр, которым нужна перегрузка под текущие технические характеристики.

    Bloodborne

    Bloodborne
    PlayStation Store

    Подборка начинается с самого молодого в этом списке проекта. RPG Bloodborne вышла восемь лет назад, но перечень доступных платформ ограничен лишь консолью PS4. Да, на пятых PlayStation игра также по умолчанию будет работать, но специальную версию под некстген разработчики не выпиливали, а значит, функционал там ограничен.

    Фанаты экшена просят презентовать Bloodborne на ПК. Учитывая, что в последнее время PS-версии игр с большим желанием телепортируются на Windows, шансы есть.

  • Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23
  • С такими пожеланиями футсим улетит в космос
  • 07/04/2023

    • Действие Bloodborne происходит в древнем городе Ярнам, на территории которого расположена Церковь Исцеления. Главный герой берет на себя роль путешественника, жаждущего раскрыть темные секреты этих земель и предотвратить распространение вызванных эпидемией чудовищ, которые когда-то были людьми.

    Deus Ex

    Deus Ex
    Steam

    Deus Ex — одна из видеоигр, которая пролила свет на жанр киберпанковой антиутопии. С момента выхода в июне 2000 года у нее было два приквела — Human Revolution и Mankind Divided, однако оригинальная игра остается без обновлений и ремейка.

    По сюжету Deus Ex пользователь проходит квесты за созданного персонажа и раскрывает заговоры могущественных организаций вроде Majestic 12, Illuminati и Hong Kong Triads. Выбор геймера влияет на общий прогресс, направляя его на разные пути.

  • UFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
  • Допиливать до совершенства придется долго
  • 30/03/2023

    • Созданный на движке Unreal Engine 1 шутер имеет поддержку старых PS и ПК. Все, что ему нужно — улучшенная графика, элементы управления и интерфейс. И если бы великое возвращение состоялось, то Deus Ex могла бы побороться за звание одной из лучших в своем жанре.

    God Hand

    God Hand
    Steam

    Режиссер и геймдизайнер Resident Evil и Resident Evil 4 Синдзи Миками когда-то давно создал и шедевр God Hand. И поскольку это был один из любимых проектов, Миками решился на эксперименты, которые позволили найти идеи для слэшера Devil May Cry.

    Вышедшая в сентябре 2006 года игра была похожа на глоток свежего воздуха в жанре beat 'em up. Для победы в боях героям больше не хватало одинаковых манипуляций. Чтобы выигрывать в сражениях, приходилось выполнять комбо-движения и проводить мощные атаки.

  • Расширенный ростер, новые наборы движений и режим карьеры. Что вошло в дорожную карту симулятора бокса Undisputed?
  • Готовят крутой файтинг
  • 26/03/2023

    • Изучение серии мувов для получения большего количества очков стало одним из компонентов, зацепивших геймеров. С каждым уровнем враги становятся сильнее. То же самое можно сказать о главном герое.

    Thief

    Thief
    Steam

    Еще одна франшиза из разряда относительно новых. Стелс-экшен уже получал перезагрузку, но опыт оказался разочаровывающим. Как и Deus Ex, это была уникальная игра с большим потенциалом. Неудивительно, что в геймсообществе остаются те, кто хочет достойный ремейк.

    В Thief игроки берут на себя роль скрытого вора, а процесс успешного прохождения будет зависеть исключительно от терпения и молчания. В то время как многие истории зациклены на том, чтобы персонаж выделялся и был сильным, Thief заставляет сосредоточиться на сюжете в статусе теневой фигуры.

    Dino Crisis

    Dino Crisis
    Steam

    От перезапуска Resident Evil 2 в 2019 году и до недавнего апгрейда RE4 Capcom создала себе репутацию крутого ремейкера. Учитывая постоянный успех, фанаты думают, что пришло время взяться за другую серию.

    Dino Crisis — это, по сути, Resident Evil 4, но с динозаврами. Игра вращается вокруг героя и его команды спецназа. Все они ищут способ выжить на объекте с доисторическими рептилиями.

  • Hogwarts Legacy: крутые пасхалки, о которых не знает большинство игроков
  • Отсылка к отсутствующему в игре зелью и кое-что для PlayStation 5
  • 14/03/2023

    • Франшиза заканчивается на Dino Crisis 3, действия которой происходили в открытом космосе. Третья часть серии стала намеком на продолжение в виде Exoprimal, релиз которой запланирован на этот год. Это будет многопользовательский экшен о битве с динозаврами.

    Студия Capcom, кажется, фанатеет от этих существ, Exoprimal может стать топовой. Однако юзерам нужен именно сюжетный проект. Одна только идея Dino Crisis заслуживает получить новую жизнь в виде аппетитного рестарта.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •