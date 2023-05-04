FIFA 23: 9 самых переоцененных футболистов в Ultimate Team

9. Хавьер Дзанетти (Team of the Year Icon)

Хавьер Дзанетти (Team of the Year Icon) givemesport.com

В течение многих лет Хавьер Дзанетти остается иконой FUT.

При этом одна из его лучших карт была презентована во время промо TOTY. В ней Дзанетти наделили исключительными навыками, но параметр «Удары» сделали посредственным.

Стата 66 — слишком мало за футболиста стоимостью 900 тыс. монет, учитывая, что удары — один из ключевых компонентов для полузащитника. Да, Хавьера можно воткнуть в защиту, но для этой позиции такой прайс слишком жирный. В FUT-составе Дзанетти будет выгрызать каждую травинку, а в решающий момент в атаке он рискует облажаться.

8. Криштиану Роналду (Rulebreakers)

Криштиану Роналду (Rulebreakers) givemesport.com

Реальный игровой спад Криша отразился на Ultimate Team.

За его карту ‘Rulebreakers’ придется ввалить около 300 тыс. момент на трансферном рынке, что было бы подарком за версию КР7 прошлых лет. Однако в FIFA 23 представлена лишь тень того Роналду, который разрывал Европу в прошлом. Но из-за медийности португалец по-прежнему в тренде футсима.

Икона класса ‘Rulebreakers’ имеет хилую статистику скорости — жалкие 83, низкую физуху и даже пасы. В конце концов, если не привязываться к громкому имени, в FIFA 23 можно найти футболистов получше, заплатив за них даже меньше.

7. Джей-Джей Окоча (FUT Fantasy Heroes)

В любом составе FUT нигериец станет полезным, но, как и Дзанетти, ему не хватает ключевых качеств. А значит, его цена по умолчанию завышена. За карточку Окоча FIFA просит более 900 тыс. монет.

За дикий оверпрайс фиферы получают футболиста с отличным дриблингом, средними ударами и слабыми пасами. Для отъявленного плеймейкера такое никуда не годится. Бесспорно, Джей-Джей — неплохой игрок в футсиме, однако до списка элитных явно недотягивает.

6. Икер Касильяс (Trophy Titans Icon)

Икер Касильяс (Trophy Titans Icon) givemesport.com

Легендарный испанский кипер получил карточку в промо ‘Trophy Titans’ за успехи его команд на протяжении карьеры. В целом, у Икера крутые характеристики, которые, на удивление, не отражаются на игре.

В этом году в FUT высокие вратари являются метой, в то время как Касильяс с ростом 182 см значительно уступает коллегам премиум-класса. Так, экс-футболист «Реала» и «Порту» слаб в моментах, когда нужно сэйвить удары в углы. Кажется, Икер является самым переоцененным голкипером Ultimate Team. И уж точно юзеры ожидали большего от одного из величайших вратарей всех времен.

5. Роналдиньо (Base Icon)

Роналдиньо — один из самых популярных игроков в FUT. Неудивительно, что и ценник его карт часто завышен.

Некоторые соответствуют прайсу, а к базовой иконе есть вопросы. На трансферном рынке бразилец стоит около 700 тыс. монет, но за такой горшочек с FIFA-коинами пользователь получит звезду со скоростью 80 и посредственным рейтингом ударов — 85.

Как и представленный выше Окоча, Роналдиньо наделен пятизвездочными скиллами и атомным дриблингом. Однако общий пак характеристик в версии ‘Base’ — плохой актив, в который точно не стоит вкладываться.

4. Ферлан Менди (Winter Wildcard)

Ферлан Менди (Winter Wildcard) givemesport.com

Ферлан Менди, безусловно, является метой в FIFA 23, но это не значит, что его не переоценивают.

Его зимняя уайлд-кард стоит смехотворно дорогих 500K монет на трансферном рынке, но не предлагает за эти деньги каких-либо выдающихся игровых атрибутов. Помимо скорости, ни одна из его характеристик не тянет на топ-уровень, а стоит так же, как ряд других левых защитников с параметрами получше. К примеру, тот же Жоан Капдевила — более выгодное приобретение.

При этом в FUT можно отыскать много альтернативных вариантов с аналогичными функциями на поле, но за меньшую стоимость.

3. Карим Бензема (Winter Wildcard)

Карим Бензема (Winter Wildcard) givemesport.com

Еще один игрок «Реала» в лист дорогих разочарований.

Зимняя промо-карта Карима наделила его неплохой всесторонней статистикой для игры бокс-ту-бокс, но его цена в миллион с небольшим момент — стопроцентный перебор, учитывая, что эта икона делает Бензема в большей степени полузащитником.

Для усиления полузащиты в FUT стоит обратить внимание на одноклубника Карима — Луку Модрича и его карту TOTY. Она имеет схожие сильные характеристики, а стоит меньше.

Конечно, FIFA 23 дает хорошую версию Бензема в других игровых режимах, но в Ultimate Team он представляет собой одну из худших ценностей.

2. Неймар (Centurions)

Centurions-карта Неймара — один из бестолковых вариантов в FUT в этом году. За звездного бразильца самые богатые фиферы могут выложить более двух миллионов монет, но накидывает она +37 к стате, которая имеется в «Команде недели».

Ее можно урвать за 500 тыс. монет и получить чуть худшую версию игрока. И даже взвинчивание цены в 4 раза не делает элитной скорость и удары нападающего. Они по-прежнему хромают.

1. Златан Ибрагимович (Centurions)

Златан Ибрагимович (Centurions) givemesport.com

Как и КР7, Златан остается чрезвычайно популярным представителем FUT благодаря всенародному списку великих.

Карта Ибрагимовича класса ‘Centurions’ оценивается примерно в 2.5 миллиона момент, но ему не хватает дриблинга и паса, чтобы стать по-настоящему убийственным бомбардиром.

Златан — отличное усиление любого FUT-ростера, вот только с точки зрения стоимости он представляет собой худший вариант. И это тот самый случай, когда решает имя.