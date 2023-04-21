Легенда «Баварии», молодой форвард Лиги 1 и еще 11 недорогих тематических карточек для FIFA 23 Ultimate Team

Насыщенная программа с большими футбольными ивентами заставила ребят из EA активнее штамповать карточки для режима FUT. В каждом цифровом мероприятии были презентованы дорогие мета-игроки, но вместе с ними часто попадались и хорошие варианты со скидкой.

Поиск крутых и при этом бюджетных вариантов усиления состава в Ultimate Team — довольно длительный процесс, в который без своего желания можно ввалить кучу времени.

К счастью, фифер из Givemesport Крис Маги хорошо прошарил виртуальный рынок и собрал рейтинг 13 недорогих игроков, способных трансформироваться в сильную команду.

13. Фикайо Томори (TOTW)

Фикайо Томори globallookpress.com

В FIFA 23 представитель «Милана» успел получить несколько промо-карт с дальнейшими улучшениями. В футсиме его сделали крайне эффективным игроком оборонительного плана с исключительной скоростью и физикой, а показатель защиты 88 дополнительно подчеркивает его основные навыки. Карта Томори с рейтингом 86 стоит менее 50 тыс. момент, при этом футболист имеет высокую химию с одноклубниками категории «Премиум» — Рафаэлем Леао и Тео Эрнандесом.

12. Джованни Ди Лоренцо (TOTW)

В последней версии футсима 29-летний защитник «Наполи» был награжден парой карт. Вместе со своей командой он мчит к чемпионству, являясь ключевой фигурой в старте. Так, Ди Лоренцо получил солидные 84 в оборонительных характеристиках и 88 в физике. Все это мастерски дополняется к скорости и прокачанному дриблингу итальянца.

11. Дени Буанга (TOTW)

А вот и представители экзотики подъехали! Буанга — 28-летний полузащитник «Лос-Анджелеса», который в составе нового клуба успел отбомбить 7 матчей в MLS, забить 6 голов и сделать 1 ассист. В FIFA 23 габонец наделен высокой статой паса (96), смачным дриблингом, ударом и химией с Гаретом Бэйлом «Конца эпохи». Фиферам калифорнийский талант обойдется в смешные 20 тыс. монет.

10. Ежи Дудек (Trophy Titans Hero)

Ежи Дудек тащит пенальти от Андреа Пирло globallookpress.com

Всем футбольным дедам посвящается. В FIFA, конечно, хватает запредельно сильных вратарей, но ради максимальных топов придется расщедриться. Если же нет желания опустошить банковский счет, стоит обратить внимание на карточку Ежи Дудека, вариант Trophy Titans Hero. По всем основным параметрам легенда «Ливерпуля» моментами превосходит заданную стату и кажется лучшим бюджетным вариантом для команды FUT.

9. Стефан Эль-Шаарави (FUT Birthday)

Когда-то перспективный левый вингер «Ромы» выдает посредственную игру, но в FIFA 23 он по-прежнему наделен царскими показателями. Эль-Шаарави — своего рода легенда FUT. Сколько крутых карт у него было в течение карьеры. Как ни странно, даже в этом году ему влепили прокачанную. В период ивента Birthday Стефан получил скорость 94, дриблинг 90, а также индивидуальные пятизвездочные приемы. И все это за скромный прайс — 60 тыс. монет.

8. Рикарду Карвалью (World Cup Hero)

Рикарду Карвалью globallookpress.com

В рамках кампании к чемпионату мира-2022 EA выкатила серию карточек с усиленными параметрами героев прошлого. После завершения мундиаля многие карты сбавили в стоимости и переформатировались в недорогие. Список таких пополнил Рикарду Карвалью. В категории «меньше 100 тыс. монет», пожалуй, лучшего защитника не найти. Экс-игрок «Челси» и «Реала» урвал показатель скорости 80 и уровень защиты 92. Идеальная кандидатура в центр обороны.

7. Жорж Микотадзе (TOTW)

Мировые супербомбардиры в FIFA 23 стоят астрономических денег. К счастью, в игре есть неплохие варианты поскромнее. Форвард «Меца» Жорж Микотадзе стал одним из них. Молодого грузинского напа прокачали шикарной скоростью, ловкостью и силой. Такой игрок впереди стопроцентно станет проблемой для чужой защиты, а при цене в 10 тыс. монет едва ли можно откопать другого страйкера подобного класса.

6. Стефи Мавидиди (TOTW)

В FIFA 23 молодой вингер «Монпелье» наделен неплохой скоростью, приличным дриблингом и статой ударов. Мавидиди отлично обыгрывает соперников и имеет хорошо развитую физическую силу. Правда, ноги и персональные скилы — слабые стороны Стефи. Однако и стоимость перспективного напа скромная — 40 тыс. монет.

5. Митома Каору (FUT Birthday)

Митома Каору globallookpress.com

Звезда «Брайтона» фигурирует в рекламном ролике FUT Fantasy. В этом году EA презентовала достаточно солидный пак игроков, которые могут получать апгрейд в зависимости от реальных личных результатов и достижений команды. Изначально Митома красовался в FUT с рейтингом 87, но позже получил три улучшения и дорос до 90. В лист сильных сторон полузащитника входят скорость, дриблинг, удар и даже оборонительные показатели.

4. Маркос Акунья (TOTW)

Севильский универсал стал одним из тех, кто получил прокачку. Во многом на это повлиял триумф Аргентины на ЧМ. Так, футболист идеально впишется в команду мечты в статусе полузащитника оборонительного плана. В FIFA 23 Акунью усилили показателями защиты (85), подняли физику (92) и даже раскрутили данные дальних ударов (89). Урвать карточку Маркоса можно за 50 тыс. монет.

3. Джо Коул (Trophy Titans Hero)

Ивент с трофейными титанами расширил ростер FUT множеством малобюджетных героев. Бесспорно, Джо Коул выделяется среди многих по цене и качеству. За его карточку придется накинуть чуть меньше 70 тыс. монет. За этот прайс фиферы получат легендарного игрока, имеющего улучшенную химию со всеми футболистами Премьер-лиги.

2. Филипп Лам (Trophy Titans)

Легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии получил две новые версии. Но если его карта с рейтингом 93 может опустошить кошелек, то версия со статой 92 стала доступным вариантом массового пользования. Скорость 88 + топовый дриблинг и пас делают Лама хорошим атакующим активом даже в середине поля. А защита с рейтингом 91 перемещают Филиппа в ячейку элитных игроков обороны стоимостью менее 100 тыс. монет.

1. Пак Чи Сон (World Cup Hero)

Пак Чи Сон globallookpress.com

Еще один легендарный игрок, который был дорогим на старте выпуска карточки, но перекочевал в серию бюджетных вариантов. Сейчас южнокорейца можно купить примерно за 40 тыс. монет, и он является отличным полузащитником, обладающим особым умением атаковать и помогать команде при обороне.