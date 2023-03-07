В Dota 2 появилась новая героиня и стартовал ивент

Студиявыгрузила очередной контент-набор для. В патчвошла новая героиня, мини-игра и общая ребаланисровка экшена.

Ростер второй «Доты» расширила Муэрта — один из сильнейших в дальнем бою персонажей. В описании говорится, что она приглянулась самой Смерти из-за способности отнимать жизни.

Муэрта в Dota 2

Характерными для Муэрты стали следующие абилки: ​​Dead Shot — прозрачная пуля, The Calling — зона с призраками, понижающая скорость врагов, Gunslinger — добавочный выстрел в рандомную цель, Pierce the Veil — навык, делающий Муэрту физически неуязвимой.

В качестве мини-игры в Dota 2 выкатили событие Dead Reckoning, в рамках которого во время матча участники охотятся на заданные цели. Ивент будет доступен до 4 апреля. Детальную информацию разработчики выкатили на своем сайте.