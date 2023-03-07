ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешСкатился до уровня Роналду. Тен Хаг должен забрать у Фернандеша капитанскую повязку после позора на «Энфилде»
    Все новости спорта

    В Dota 2 появилась новая героиня и стартовал ивент

    Игры Игры для ПК Valve
    Студия Valve выгрузила очередной контент-набор для Dota 2. В патч 7.32e вошла новая героиня, мини-игра и общая ребаланисровка экшена.

    Новый персонаж в Dota 2
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новый персонаж в Dota 2

    Ростер второй «Доты» расширила Муэрта — один из сильнейших в дальнем бою персонажей. В описании говорится, что она приглянулась самой Смерти из-за способности отнимать жизни.

    Муэрта в Dota 2

    Характерными для Муэрты стали следующие абилки: ​​Dead Shot — прозрачная пуля, The Calling — зона с призраками, понижающая скорость врагов, Gunslinger — добавочный выстрел в рандомную цель, Pierce the Veil — навык, делающий Муэрту физически неуязвимой.

  • Gran Turismo 7: все, что нужно знать об игре в VR-режиме
  • PlayStation VR2 модификация гонки дает игрокам уникальный опыт
  • 01/03/2023

    • В качестве мини-игры в Dota 2 выкатили событие Dead Reckoning, в рамках которого во время матча участники охотятся на заданные цели. Ивент будет доступен до 4 апреля. Детальную информацию разработчики выкатили на своем сайте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто и сколько забьет в Лондоне?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Месси и Мбаппе решат исход противостояния
  • «Бавария» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Даллас — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •