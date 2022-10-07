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    Персональный стиль, скорость и никакого пастгена. Что известно о новой ​​Need for Speed Unbound?

    Нас ждет великая гонка

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    Кавер-арт ​​Need for Speed Unbound
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    Кавер-арт ​​Need for Speed Unbound
    В четверг, 6 октября, издатель Electronic Arts презентовал первую за три года гонку из серии NFS — Need for Speed Unbound, релиз которой состоится 2 декабря 2022-го. Основываясь на трейлере и представленной информации, можно сделать вывод, что разработчики выкладываются на максимум ради возвращения легендарной франшизы на топ-уровень.

    Новый город на ультранастройках

    Скрин из новой ​​Need for Speed Unbound
    Electronic Arts

    Будущий игровой хитяра конструируется на движке Frostbite, на котором работали более ранние части NFS. Однако в этот раз Electronic Arts технично слила консоли предыдущего поколения и сконцентрировалась на новых приставках и ПК, благодаря чему и графика, и физика, и общая игровая динамика поднимут новую для себя планку.

    Трейлер ​​Need for Speed Unbound

    Некстген и ПК получат ​​Need for Speed Unbound с фулл-паком современных настроек — в игру заедет поддержка 4K и частота кадров 60 FPS — для консольных NFS это дебют. Причем гонять по городу на максималках пользователям предложено в двух любимейших режимах — одиночная кампания и онлайн. Ну и как не сказать о жирном подгоне от EA в виде саппорта кроссплея. Межплатформенная игра, как и во многих последних проектах издателя, также впишется в будущую гонку.

    Criterion Games вернет гонке былую славу

    Арт ​​Need for Speed Unbound
    Electronic Arts

    Над новой игрой трудится студия-разработчик Criterion Games, которая ранее выкатывала Burnout Paradise, Hot Pursuit и Most Wanted, в то время как сотрудничество EA с Ghost Games ушло в прошлое — компанию распустили, да и ее проект 2019-го года многие хейтили, обвиняя в том, что NFS потеряла свой шик.

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    • Что касается Criterion Games, то за последние 10 лет эти ребята в основном занимались поддержкой Battlefield 5, Battlefield 2042 и Star Wars Battlefront 2. А ее недавней крупной работой был ремастер классической игры 2010-го года Burnout Paradise, которая суммарно получила около 95% положительных отзывов на нескольких гейм-платформах.

    Гонка, переросшая банальную аркаду

    Авто в ​​Need for Speed Unbound
    Electronic Arts

    Готовящаяся ​​Need for Speed Unbound закидывает нас в мир стритрейсинга и разборок с копами — за что мы и любили культовые части. Новая кампания будет проходить в стиле еженедельных квалифай-раундов с целью попасть на Гранд-заезд — главную уличную гонку города Лэйкшора.

    В процессе жарких замесов герои будут рассекать по открытому миру на «самых реалистично выглядящих автомобилях в истории франшизы». Каждая модель в широком ростере доступных машин в ходе заезда даст игроку индивидуальные ощущения — тачки получат свои плюсы и минусы, а также обновленную тактику ускорения. Вдобавок EA предлагает щедрый набор украшалок, косметических айтемов и эксклюзивного лицензионного снаряжения.

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    • Учитывая, что стритрейсинг далек от понятия законности, в Need for Speed Unbound традиционно придется бегать от полицейских. Копы в новой гонке меняют свое поведение. Если говорить коротко — они становятся умнее.

    Ели расписывать более детально, то их манера слежки за гонщиками-нарушителями напрямую будет зависеть от «жара» персонажа: чем его уровень выше, тем активнее полиция планирует «надоедать». Предупредили разработчики и о том, что последствия вероятного ареста начнут бить по игроку сильнее, но и за успешные побеги наград накинут побольше.

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    • Говоря о других нелегальных занятиях в игре, важно упомянуть возможность делать ставки. Дрифтуя и гоняя по просторной карте Лэйкшора, геймер может зарядить на собственную победу ради быстрого увеличения суммы. Ходит слушок, что ставить на кон разрешат и собственные тачки — ну прямо «Форсаж» какой-то!

    Стилизованное оформление

    Граффити-стиль ​​Need for Speed Unbound
    Electronic Arts

    Ради того, чтобы вернуться в топы гейм-индустрии, ​​Need for Speed Unbound получит уникальную визуалку. Разработчики обещают свежие саунд-эффекты и граффити-стиль, от которых юзеры кайфанут во время соревнований.

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    • Более того, EA козырнула треками рэпера A$AP и его креативного агентства AWGE, представленными в игре, при этом A$AP Rocky появится в новой NFS в качестве лидера фракции «Сцена захвата» с воспроизводимым «режимом точного вождения», где стиль и механика важнее скорости.

    В качестве инструментов для самовыражения юзерам предлагают уникальные модификации авто, стили вождения и победные позы. Особенно актуально это становится для онлайна, где со старта первой гонки хочется наказать всех вокруг.

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