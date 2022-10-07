Персональный стиль, скорость и никакого пастгена. Что известно о новой ​​Need for Speed Unbound?

Новый город на ультранастройках
Будущий игровой хитяра конструируется на движке Frostbite, на котором работали более ранние части NFS. Однако в этот раз Electronic Arts технично слила консоли предыдущего поколения и сконцентрировалась на новых приставках и ПК, благодаря чему и графика, и физика, и общая игровая динамика поднимут новую для себя планку.
Criterion Games вернет гонке былую славу
Над новой игрой трудится студия-разработчик Criterion Games, которая ранее выкатывала Burnout Paradise, Hot Pursuit и Most Wanted, в то время как сотрудничество EA с Ghost Games ушло в прошлое — компанию распустили, да и ее проект 2019-го года многие хейтили, обвиняя в том, что NFS потеряла свой шик.
Что касается Criterion Games, то за последние 10 лет эти ребята в основном занимались поддержкой Battlefield 5, Battlefield 2042 и Star Wars Battlefront 2. А ее недавней крупной работой был
Гонка, переросшая банальную аркаду
Готовящаяся Need for Speed Unbound закидывает нас в мир стритрейсинга и разборок с копами — за что мы и любили культовые части. Новая кампания будет проходить в стиле еженедельных квалифай-раундов с целью попасть на Гранд-заезд — главную уличную гонку города Лэйкшора.
В процессе жарких замесов герои будут рассекать по открытому миру на
Учитывая, что стритрейсинг далек от понятия законности, в Need for Speed Unbound традиционно придется бегать от полицейских. Копы в новой гонке меняют свое поведение. Если говорить коротко —
Ели расписывать более детально, то их манера слежки за гонщиками-нарушителями напрямую будет зависеть от «жара» персонажа: чем его уровень выше, тем активнее полиция планирует «надоедать». Предупредили разработчики и о том, что последствия вероятного ареста начнут бить по игроку сильнее, но и за успешные побеги наград накинут побольше.
Говоря о других нелегальных занятиях в игре, важно упомянуть возможность делать ставки. Дрифтуя и гоняя по просторной карте Лэйкшора, геймер может зарядить на собственную победу ради быстрого увеличения суммы. Ходит слушок, что ставить на кон разрешат и собственные тачки — ну прямо «Форсаж» какой-то!
Стилизованное оформление
Ради того, чтобы вернуться в топы гейм-индустрии, Need for Speed Unbound получит уникальную визуалку.
Более того, EA козырнула треками рэпера A$AP и его креативного агентства AWGE, представленными в игре, при этом A$AP Rocky появится в новой NFS в качестве лидера фракции «Сцена захвата» с воспроизводимым «режимом точного вождения», где стиль и механика важнее скорости.
В качестве инструментов для самовыражения юзерам предлагают уникальные модификации авто, стили вождения и победные позы. Особенно актуально это становится для онлайна, где со старта первой гонки хочется наказать всех вокруг.