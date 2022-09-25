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    Топ-5 крутых моментов в бета-тесте ​​Call of Duty: Modern Warfare II

    Финальный продукт взлетит на запредельный уровень

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    Скрин из Modern Warfare II
    В субботу, 24 сентября, стартовал открытый бета-тест Call of Duty: Modern Warfare II, во время которого владельцы популярных игровых платформ могут пройти несколько квестов и ухватить первые награды. Обозревателю Натаниэлю Литту из Gamer Journalist посчастливилось залететь в ранний доступ и найти 5 жирных плюсов шутера.

    Движения

    Улучшенные движения в Call of Duty: Modern Warfare II
    Steam

    Первое, на что обратил внимание Натаниэль в своем обзоре — это движения. Мувы в новой «Колде» в целом стали лучше. Персонаж чувствует себя тяжелее и в определенные моменты передвигается чуть медленнее. Во время миссий апгрейд мувов накидывает шутеру реалистичности и при этом не делает героя слабее во время динамичного боя с оружием — спасибо балансировке.

    Геймплей в Call of Duty: Modern Warfare II

    Отныне у юзеров снова появилась способность не только скользить, но и нырять. Новый мув-пак дает больше вариантов контроля над игровой ситуацией, а геймпроцесс таким образом кажется более разнообразным.

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    • Скольжение персонажа резко остановить не получится — не выйдет чисто физически, перед замедлением пройдет несколько мгновений. Карабкаются по лестнице, перемещаются между зданиями и выпрыгивают из окон герои действительно чисто, не говоря о том, что теперь игроки могут висеть на уступах, давая больше вариантов для прыжка.

    Перестрелки

    Оружие в Call of Duty: Modern Warfare II
    Steam

    В бета-версии Modern Warfare II перестрелки смотрятся гладко. Моментально пользователь начинает чувствовать разнообразие оружия, причем как тактильно, так и по звучанию. Теперь игрок ощущает силу выстрелов. И чем серьезнее разборки на карте, тем чаще хочется рубить соперников.

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    • В новой Call of Duty никуда не распылились элементы аркады. Правда, рандомных моментов в шутере также хватит всем. В ходе боев юзеры неоднократно столкнутся с напряженным обменом «любезностями», когда враги лупят по вашему зданию снарядами или те проносятся и разрываются рядом. Благодаря этому в течение всего процесса разборок юзеров не покидает чувство нахождения в тылу горячего замеса.

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    Карты

    Call of Duty: Modern Warfare II
    Steam

    Фантастическими обозреватель Литт называет карты, которые успел увидеть в Modern Warfare II. При этом сам он не кайфовал от локаций со времен второй Black Ops. В бета-тесте новой игры карты предстали в невиданном ранее разнообразии, что дает возможность пережить дополнительные типы игрового опыта, плавно перешагивающие от одного к другому.

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    • Создается впечатление, что ребята из Infinity Ward привнесли свою мини-игру в каждый сектор Modern Warfare II. Любимыми Литт уже успел назвать контрольные точки, вошедшие в режим «Вторжение». Доступная в бета карта Саид имеет два значимых плюса — огромный размер и детализация.

    Герои могут зайти практически в каждое отдельное сооружение, во многих есть несколько этажей и пара комнат внутри. На фоне скудных локаций прошлых частей Call of Duty новая игра готова дать в разы больше.

    Голосовой чат

    Мультиплеер в Call of Duty: Modern Warfare II
    Steam

    Войс-чаты в шутерах типа Call of Duty ассоциируются с токсичными игроками и их резкими фразами, поэтому минимум онлайновых бойцов юзают этот способ коммуникации. Однако в Modern Warfare II разработчики трудятся над тем, чтобы голосовой чат вернулся на былой уровень.

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    • В раннем доступе Modern Warfare II появились несколько разделов с войсами, улучшенным меню и перекрестным чатом между вражескими командами + залетела возможность выделить собственные голосовые каналы наподобие Discord. Есть шанс, что новый опыт общения вернет геймерам интерес к представленному методу поддержки связи.

    Конечно, едва ли можно гарантировать, что во многопользовательском лобби игрок не наткнется на хардкорный трэш международной разговорной речи, но зарубиться с нормальными ребятами с включенным войсом было бы идеально.

    Атмосфера

    Скрин Call of Duty: Modern Warfare II
    Steam

    Последний крутой момент Modern Warfare II заключается в общем впечатлении от пройденной части кампании. Кажется, со времен оригинальной MW2 игра не знала такого ажиотажа. Обновленный шутер вновь врывается на большой рынок.

    Проигравшие в бета-версию будущей Call of Duty видят, что в каком-то смысле франшиза возвращается к своим корням и заново обретает себя на основе ее легендарных серий, внося при этом новые вещи, дающие право двигаться в будущее.

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    • Свежая Modern Warfare II действительно напоминает оригинал, но с современным игровым чутьем. Вероятно, это то, чего ждали от проекта до его полного релиза 28 октября. Разработчики выкладываются на сто процентов ради того, чтобы ситуация с угасающим шутером пошла на улучшение.

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