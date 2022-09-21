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    В FIFA 23 появится футбольный клуб из сериала «Тед Лассо»

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    Студия EA Sports официально представила футбольный клуб «Ричмонд», который появится в новой части симулятора.

    ФК «Ричмонд» в FIFA 23
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    ФК «Ричмонд» в FIFA 23

    В FIFA 23 юзеры смогут отстаивать честь команды из спортивно-комедийного сериала «Тед Лассо» на Apple TV+. Трейлер с новым клубом разработчики уже опубликовали на своем YouTube-канале.

    Трейлер нового клуба в FIFA 23

    Зарубиться за “AFC Richmond” юзерам разрешат в нескольких режимах: онлайн-сезонах, сетевых товарняках, режиме карьеры, Kick-Off. Более того, в FIFA 23 появится и домашняя площадка клуба — «Нельсон Роуд».

    Во время матча пользователи также увидят кат-сцены с коучем Тедом Лассо, роль которого в сериале исполняет Джейсон Судейкис.

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