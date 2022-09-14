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    Sony представила новинки в рамках сентябрьского кейса PlayStation State of Play

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    Во вторник, 13-го сентября ребята из Sony ворвались в игровое пространство с очередной презентацией PlayStation State of Play, анонсировав больше десятка новых проектов.

    PlayStation State of Play
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    PlayStation State of Play

    Сентябрьский кейс открыл видеоролик с Tekken 8. Новый файтинг появится на PS5, правда, о дате выхода студия умолчала.

    Еще одним знаковым событием упомянутого ивента оказалась демонстрация обновленного геймплея God of War Ragnarok с дополнительным кинематографическим видео. Игра пополнится лимитированным DualSense-изданием.

    Все анонсы в ходе PlayStation State of Play

    В список представленных проектов также вошли Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge, Demeo Announced (VR2-версия), Like a Dragon: Ishin, Hogwarts Legacy с эксклюзивным контентом, Pacific Drive, Synduality, Stellar Blade и Rise of the Ronin.

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