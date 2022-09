Sony представила новинки в рамках сентябрьского кейса PlayStation State of Play

Во вторник, 13-го сентября ребята из Sony ворвались в игровое пространство с очередной презентацией, анонсировав больше десятка новых проектов.

Сентябрьский кейс открыл видеоролик с Tekken 8. Новый файтинг появится на PS5, правда, о дате выхода студия умолчала.

Еще одним знаковым событием упомянутого ивента оказалась демонстрация обновленного геймплея God of War Ragnarok с дополнительным кинематографическим видео. Игра пополнится лимитированным DualSense-изданием.

Все анонсы в ходе PlayStation State of Play

В список представленных проектов также вошли Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge, Demeo Announced (VR2-версия), Like a Dragon: Ishin, Hogwarts Legacy с эксклюзивным контентом, Pacific Drive, Synduality, Stellar Blade и Rise of the Ronin.