В сети появилась петиция в адрес Konami с требованием вернуть PES

Лого последней в истории PES Фото: twitter.com
Любителей легендарной Pro Evolution Soccer не устраивает ребрендинг eFootball и то, во что разработчики превратили когда-то топовый симулятор футбола, конкурировавший с FIFA, а затем — ставший посмешищем.
Авторы петиции недовольны вечными обещаниями Konami исправить игру, бесконечными холостыми обновами без нормального контента, постоянными тухлыми изменениями геймплея и багнутым онлайном.
С момента создания петиции прошло чуть больше 16 часов, свои виртуальные подписи поставили 1180+ фанатов PES.