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    В сети появилась петиция в адрес Konami с требованием вернуть PES

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    В понедельник, 4 июля, в зарубежные соцсети залетел тематический аккаунт Bring PES Back Movement, целью которого является распространить петицию с просьбой фанатов вернуть PES — франшизу футбольного симулятора от Konami.

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    Любителей легендарной Pro Evolution Soccer не устраивает ребрендинг eFootball и то, во что разработчики превратили когда-то топовый симулятор футбола, конкурировавший с FIFA, а затем — ставший посмешищем.

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    • Авторы петиции недовольны вечными обещаниями Konami исправить игру, бесконечными холостыми обновами без нормального контента, постоянными тухлыми изменениями геймплея и багнутым онлайном.

    С момента создания петиции прошло чуть больше 16 часов, свои виртуальные подписи поставили 1180+ фанатов PES.

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