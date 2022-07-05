В сети появилась петиция в адрес Konami с требованием вернуть PES

В понедельник, 4 июля, в зарубежные соцсети залетел тематический аккаунт, целью которого является распространить петицию с просьбой фанатов вернуть— франшизу футбольного симулятора от Konami.

Любителей легендарной Pro Evolution Soccer не устраивает ребрендинг eFootball и то, во что разработчики превратили когда-то топовый симулятор футбола, конкурировавший с FIFA, а затем — ставший посмешищем.

Авторы петиции недовольны вечными обещаниями Konami исправить игру, бесконечными холостыми обновами без нормального контента, постоянными тухлыми изменениями геймплея и багнутым онлайном.

С момента создания петиции прошло чуть больше 16 часов, свои виртуальные подписи поставили 1180+ фанатов PES.