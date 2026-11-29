«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в Ростове-на-Дону в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

«Ростов» — «Краснодар» Телеграм-канал ФК «Ростов»

Перед матчем

Когда в сентябре Дмитрий Кириченко сменил Джонатана Альбу, «Ростов» шёл на 12-м месте с 8 очками. За 6 следующих туров с новым тренером ростовчане набрали ещё 14 — больше за этот отрезок не взял никто в РПЛ. Пропустили только в Петербурге, где отобрали очки у «Зенита» (2:2), и не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Первый круг «Ростов» закрыл победой над «Крыльями Советов» (3:0), а к дерби подошёл 8-м с 22 очками.

«Краснодар» после 6 побед в 6 турах на старте ощутимо сдал и за следующие 9 победил только раз — дома против ЦСКА 7 ноября (4:2). В последнем туре команда Мурада Мусаева сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), хотя весь второй тайм провела в большинстве. Краснодарцы перед матчем шли 4-ми с 27 очками — победа позволяла им догнать по очкам «Спартак», а «Ростов» в случае выигрыша сокращал отставание от «Краснодара» с пяти баллов до двух.

В первом круге исход южного дерби решил гол Жубала (1:0). Это была четвёртая победа «Краснодара» в пяти последних встречах с «Ростовом» в РПЛ.

Ход матча

«Краснодар» достаточно быстро адаптировался к тяжёлому газону «Ростов-Арены» и не самым комфортным –2, с первых минут начал регулярно переходить центр поля и уже на 12-й минуте создал первый голевой шанс. Кордоба выиграл верховую борьбу в чужой штрафной и пробил головой с близкой дистанции, но не попал в створ.

Своим моментом на 25-й минуте ответили ростовчане: Сулейманов от 11-метровой отметки в касание замыкал подачу Мелёхина с левого фланга — Агкацев в прыжке вытащил мяч из угла.

«Ростов» — «Краснодар» Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Непростые условия, конечно, заметно сказывались на качестве футбола: командам тяжело давались даже три-четыре паса подряд без потерь, а большая часть первого тайма состояла из плотных единоборств в центре поля. Мяч чуть чаще бывал на половине поля «Ростова», однако ничего интересного краснодарцы из своего владения не извлекли — на перерыв команды ушли без голов, но уже с 20 фолами и пятью жёлтыми карточками, которые достались Сако, Воробьёву, Чистякову, Сулейманову и Кристиану.

В начале второй 45-минутки «Ростову» удалось перехватить инициативу и передвинуть игру на половину поля «Краснодара» — борьбы было по-прежнему в избытке, но именно хозяева стали выигрывать её чаще. На 59-й минуте едва не забил Олусегун: нигериец вбежал в чужую штрафную и в красивом прыжке приложился с лёта к мячу, который отскочил от головы Оласы — рядом со штангой. Но уже в ответной атаке через минуту свой момент организовал «Краснодар»: гости в несколько передач вскрыли оборону соперника, Кристиан вышел на ударную позицию в штрафной, но не попал в ближний угол.

«Ростов» — «Краснодар» Телеграм-канал ФК «Краснодар»

А на 63-й минуте всё тот же Олакунле Олусегун наконец открыл счёт в матче. Ростовчане быстро и ловко вышли из обороны в атаку, Лангович получил перевод Миронова, вошёл в штрафную и тонко покатил мяч Олусегуну, которому оставалось просто покатить мяч мимо Агкацева. Нигериец забил бывшей команде и сделал счёт 1:0.

Но спустя всего пять минут «Ростов» в довольно безобидной ситуации привёз себе пенальти: мяч попал в руку Сако в штрафной площади после удара головой Оздоева. На 71-й Лукас Оласа подошёл к точке и уверенно отправил мяч в левый нижний угол.

После ответного мяча скорости подросли, но одновременно игра стала ещё более нервной — никому так и не удалось вырвать победу. Лучший шанс забить третий мяч на 93-й минуте был у Батчи, но с его прямым ударом со штрафного справился голкипер хозяев Петров. В концовке арбитр Андрей Прокопов раздал ещё три жёлтые карточки полевым игрокам — суммарно за матч их набралось восемь, а ещё одну в добавленное время заработал Мурад Мусаев.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

«Ростов» — «Краснодар» Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Итог

Тяжёлые условия помешали «Ростову» и «Краснодару» показать красивый футбол в дерби — после первого тайма казалось, что игра катится к уверенным 0:0, но во второй половине встречи команды начали действовать активнее и сумели по разу отличиться. Ничейный исход закономерен — явного игрового преимущества не было ни у тех ни у других.

Команда Мусаева снова не победила в РПЛ — за 10 последних туров у «Краснодара» одна победа, с 28 очками он идёт четвёртым и на шесть отстаёт от «Зенита». Ростовчане с 23 баллами занимают восьмую строчку.

Результат матча Ростов Ростов-на-Дону 1:1 Краснодар Краснодар Ростов: Виктор Мелёхин, Умар Сако, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Роналдо, Тимур Сулейманов, Petrov, Chistyakov, Prokhin, Olusegun Краснодар: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Жубал, Лукас Оласа, Кристиан ( Сергей Петров 79' ), Жуан Баши, Дмитрий Воробьёв, Rodriguez, Utkin, Lenini, Cordoba

Статистика матча 2 Удары в створ 2 7 Удары мимо 8 46% Владение мячом 54% 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 1

Что дальше

6 декабря «Ростов» сыграет в Воронеже с «Факелом», а «Краснодар» примет «Рубин». Для обеих команд это последний тур РПЛ перед зимним перерывом.