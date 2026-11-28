Лондонский «Челси» потерпел выездное поражение от «Ноттингем Фореста» (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Перед матчем

При Оливере Гласнере «Ноттингем Форест» играет очень нестабильно. После громкой победы над «Манчестер Сити» (3:1) «лесники» не сумели развить успех и уступили в последнем матче «Борнмуту» (0:2), к тому же за 11 туров команда забила лишь 9 мячей и с 9 очками расположилась на грани зоны вылета.

«Ноттингем Форест» — «Челси» globallookpress.com

Дела «Челси» тоже идут неважно. После домашнем победы над «МЮ» (2:0), подопечные Хаби Алонсо проиграли сначала «Сандерленду» (0:1) на выезде, а потом дома были разгромлены «Лидсом» со счетом 1:4. С результативностью у «синих» намного лучше, чем у соперника, но и пропускают они много, разница мячей перед матчем с «Форестом» нулевая: 20-20. С 16 очками лондонцы расположились на 8-м месте.

Ход матча

Хозяева сразу включили высокий прессинг, и хотя «Челси» на своей половине поля с мячом раз за разом уходил из-под давления, но развить атаку у лондонцев не получалось.

А на 6-й минуте «Форест» повел. С правого фланга подал мяч в штрафную Муньос, и, как радиоуправляемый, снаряд нашёл в той зоне Игора Жезуса, который с лёта пробил в верхний правый угол ворот.

«Ноттингем Форест» — «Челси» globallookpress.com

Казалось гости должны были побежать в атаку, но «Челси» был сам не свой в первой половине встречи, хозяева накрывали их на их же половине поля, и ничего у гостей в атаке не получалось. «Челси» ни разу не пробил в створ в первые 45 минут.

На второй тайм Хаби Алонсо выпустил Эммануэля Эмегу вместо Уэлбека, но матч развивался по прежнему сценарию — «Ноттингем Форрест» прессинговал, и на 51-й минуте хозяева заработали пенальти.

Делап на ложном движении зашёл в штрафную «Челси», обманул Фофана, который в попытке отобрать мяч попал по ноге соперника. Морган Гиббс-Уайт разбежался и пробил в правый нижний угол ворот, а Мартинес не угадал, завалившись в другой угол ворот.

«Ноттингем Форест» — «Челси» globallookpress.com

На 55-й минуте сработала замена Хаби Алонсо. Нету взял игру на себя, сместился с правого фланга к штрафной «Фореста», пробил по воротам, после чего последовал рикошет от игрока соперника прямо к ногам Эмеги, который не промахнулся.

Тем не менее, инициатива осталась у «Ноттингема». На 65-й минуте решился на удар с дальней дистанции Муньос, пробил с лёта, мяч от газона летел в ворота, и смог скоординироваться Мартинес, чтобы отбить мяч в сторону.

Хозяева взяли мяч под свой контроль, «Челси» не слишком охотно шел в прессинг. за что и поплатился на 73-й минуте. Прошла хорошая передача от Шлагера между линий вглубь штрафной на Гиббса-Уайта, который первым касанием пробил над Мартинесом, и мяч угодил уже в пустую сетку ворот.

«Ноттингем Форест» — «Челси» globallookpress.com

На 90-й минуте «Челси» вновь сократил отставание до минимума. Прошла первая за долгое время атака с правого фланга, Нету забросил мяч на дальнюю штангу, где открылся Эмега, который перевесил всех и головой вбил мяч в створ ворот. Счет до финального свистка уже не изменился.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Ноттингем Форест» контролировал ход встречи, умело используя прессинг, почти на протяжении всего матча. «Челси» ни нанес ни одного удара в створ до перерыва, и хотя замена Хаби Алонсо в перерыве сработала, добавив остроты и Эмега оформил дубль, этого оказалось недостаточно.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками в 12 играх. «Ноттингем Форест» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и поднялся на 14-ю строчку.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 3:2 Челси Лондон 1:0 Игор Жезус 5' 2:0 Морган Гиббз-Уайт 51' пен. 2:1 Эмануэль Эмегха 54' 3:1 Морган Гиббз-Уайт 72' 3:2 Эмануэль Эмегха 89' Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Даниэль Муньос, Неко Уильямс, Джеймс Макати ( Райан Йейтс 90' ), Ксавер Шлагер ( Ибраим Сангаре 84' ), Игор Жезус ( Дан Ндой 72' ), Морган Гиббз-Уайт, Лиам Дилап ( Крис Вуд 84' ), Жаир Кунья Челси: Эмилиано Мартинес, Пеп Чаварриа, Джош Ачимпонг ( Жеовани Кенда 85' ), Коул Палмер, Джордан Хендерсон ( Марко Палестра 85' ), Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо, Весли Фофана ( Леви Колвилл 56' ), Дэнни Уэлбек ( Эмануэль Эмегха 45' ), Морган Роджерс, Педру Нету Жёлтые карточки: Лиам Дилап 80', Ибраим Сангаре 90+3' — Весли Фофана 49', Джордан Хендерсон 61', Педру Нету 71'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 1 Удары мимо 3 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 15 Фолы 11

Что дальше?

В следующем туре «Челси» 2 декабря примет «Кристал Пэлас», а «Ноттингем» в этот же день на выезде сыграет против «Халла».