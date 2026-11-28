«МЮ» уступил «Брентфорду» в домашнем матче 12-го тура АПЛ — 0:4.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Перед матчем

К первому домашнему матчу при Маурисио Почеттино «Манчестер Юнайтед» подошёл предпоследним с восемью очками. В АПЛ команда не побеждала с 30 августа, когда обыграла «Ипсвич» (5:2). Почеттино начал с 0:4 на «Энфилде», где «МЮ» уже на восьмой минуте остался вдесятером — красную карточку Лени Йоро, правда, впоследствии отменили, потому защитник смог выйти в старте против «Брентфорда».

В среду в Лиссабоне Бруну Фернандеш дважды забил бывшему клубу, но «МЮ» упустил победу над «Спортингом» (2:2). Накануне игры с «Брентфордом» капитан пропустил тренировку из-за болезни, однако успел восстановиться и вышел с первых минут.

«Брентфорд» приехал на «Олд Траффорд» на шестом месте в таблице после победы 4:0 над «Эвертоном». При этом здесь лондонцы проиграли все пять предыдущих встреч в АПЛ. Кит Эндрюс снова поставил в атаку Каллума Уилсона, который заменяет дисквалифицированного Игора Тиаго.

Ход матча

«Юнайтед» с первых минут высоко встречал соперника и уже на восьмой мог выйти вперёд: Магуайр пробил головой в перекладину, а после добивания Диалло мяч с линии ворот вынес ван ден Берг. Через несколько минут Бруну Фернандеш пробил головой мимо, а Доргу не попал в створ с нескольких метров после подачи Амада на дальнюю штангу.

Однако «Брентфорд» выдержал стартовый натиск «МЮ» и вскоре после промаха Доргу открыл счёт: на 19-й минуте Каллум Уилсон плотно пробил с линии штрафной, и мяч прошёл под Ламменсом — 0:1.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» globallookpress.com

Второй гол гости организовали в быстрой контратаке: на 32-й минуте Дамсгор передачей за спины защитникам вывел Уаттару на свободное пространство — тот оторвался от Мартинеса, убрал мяч под себя и покатил его к дальней штанге, где Уилсон в касание оформил дубль и сделал счёт 0:2. До перерыва Доргу ещё раз мог сократить отставание, но после подачи Тилеманса датчанин снова пробил мимо.

Во втором тайме «МЮ» продолжил играть активно и создавать моменты у чужих ворот. Отрезками хозяева буквально возили соперника по его штрафной, а на 60-й минуте отличный шанс сократить отставание был у Тилеманса — из-за пределов штрафной бельгиец зарядил в перекладину.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» globallookpress.com

Во второй половине тайма «Брентфорд» имел стопроцентный шанс довести счёт до крупного, однако Шаде не реализовал выход один на один — с его ударом справился Ламменс. В концовке «Юнайтед» совсем опустил руки и позволил гостям забить третий — на 82-й минуте Далот неловко сыграл головой в своей штрафной после углового и скинул мяч на Кристофера Айера, который с нескольких метров вколотил его в сетку.

Уже в добавленное время Кевин Шаде всё-таки отличился, сделав счёт совсем уж неприличным — немец на грани офсайда получил передачу перед штрафной, сблизился с Ламменсом и изящно перебросил мяч через него. Итоговый счёт — 0:4.

Итог

«МЮ» начал активно и мог открыть счёт в начале встречи, но к перерыву уже уступал в два мяча. «Брентфорд» здорово использовал пространство за высокой линией обороны хозяев, а Уилсон, вышедший вместо дисквалифицированного Тиаго, в первом тайме забил дважды за 13 минут. В конце «Юнайтед» расклеился и получил в свои ворота ещё два гола, потерпев очередное разгромное поражение, при этом на 0:4 хозяева никак не наиграли — они набрали больше xG, в два раза чаще били по воротам (25 против 12) и смотрелись лучше соперника на протяжении большей части матча.

Маурисио Почеттино провёл третий матч во главе «Манчестер Юнайтед» и пока не одержал ни одной победы, причём обе встречи в АПЛ проиграл. Команда продолжает идти в зоне вылета — на предпоследнем месте с 8 очками за 12 туров, причём уже завтра «МЮ» может опуститься на 20-ю строчку, если «Кристал Пэлас» выиграет у «Халла». «Брентфорд» же победил на «Олд Траффорд» впервые за 89 лет и с 20 очками вырывается на промежуточную пятую позицию.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 0:4 Брентфорд Брентфорд 0:1 Каллум Уилсон 19' 0:2 Каллум Уилсон 32' 0:3 Кристоффер Аер 82' 0:4 Кевин Шаде 90+1' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес ( Люк Шоу 45' ), Диогу Далот, Патрик Доргу ( Shea Lacey 70' ), Юри Тилеманс ( Мэйсон Маунт 83' ), Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло ( Брайан Мбемо 45' ), Джошуа Зиркзее ( Матеус Кунья 63' ) Брентфорд: Кивин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 70' ), Данго Уаттара ( Фабиу Карвалью 87' ), Витали Янельт, Мамаду Сангаре, Каллум Уилсон ( Кевин Шаде 53' ), Джейдон Энтони ( Малик Диуф 87' ), Кин Льюис-Поттер Жёлтые карточки: Лисандро Мартинес 35', Лени Йоро 49', Гарри Магуайр 86' — Фабиу Карвалью 90+3'

Статистика матча 8 Удары в створ 4 9 Удары мимо 4 59 Владение мячом 41 5 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 9 Фолы 17

Что дальше?

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» 2 декабря сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Брентфорд» в тот же день примет «Арсенал». Обе встречи начнутся в 23:15 МСК.