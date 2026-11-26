«Оренбург» одержал домашнюю победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура Кубка России в Пути РПЛ.

Перед матчем

«Оренбург» в групповом этапе Кубка России стартовал с разгромного поражения в Москве от «Спартака» (1:5), но во 2-м туре уверенно переиграл «Родину» (4:1) в гостях. Затем команду Ильдара Азметзянова ждало сдвоенное противостояние с «Рубином». Дома оренбуржцы уступил по пенальти (1:1, 2-4), а в Татарстане «ОренбурГ» был намного лучше — 4:1. В прошлом туре «Оренбург» дома победил «Родину» (2:1) и досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. К матчу оренбурржцы подошли на фоне двух поражений в РПЛ со счетом 0:2 — от «Крыльев Советов» и «Балтики».

«Спартак» после разгромной победы в первом туре отправился в Казань, где по пенальти уступил «Рубину» (1:1, 3-5). Дальше команду Хуана Карседо ждали две игры против «Родины», завершившиеся со счетом 3:1 и 4:2. В последнем туре москвичи принимали дома «Рубин», который только возглавил Олег Кузьмин, и гол Дмитриева принес минимальную победу «красно-белым».

«Спартак» досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ, опережая «Оренбург» на три очка и имея крупную победу в первом туре, так что первую строчку потерять красно-белые не могли в любом случае, потому не побоялись выставить неоптимальный состав.

Ход матча

«Спартак» активно провёл стартовый отрезок матча, стараясь контролировать мяч, но не создавая опасных моментов. Ближе к середине первого тайма «Оренбург» стал отвечать быстрыми атаками, а лучший момент пришёлся на 30-ю минуту, когда Массалыга ударом в упор не смог пробить голкипера хозяев Дёгтева.

После перерыва «Оренбург» заметно прибавил. на 55-й минуте Заблокировали спартаковцы прострел Голыбина во вратарскую, отскок получился к 11-метровой отметке, откуда Поройков пробил под перекладину — Максименко потащил в прыжке.

Спустя еще несколько минут Минатулаев от угла поля едва не закрутил мяч в ворота «Спартака». Максименко кончиками пальцами смахнул мяч, а Васильеву немного не повезло с отскоком на дальнюю штангу.

На 66-й минуте старания хозяев принесли плоды, хотя помогла им страшная неразбериха в обороне спартаковцев. Джику сделал передачу назад, Бабич решил, что по мячу должен играть Максименко, а Голыбин совершил перехват и перебросил оставшегося в полупозиции голкипера.

Красно-белые пошли вперед и в концовке имели шанс уйти от поражения. Парада пяткой сделал скидку в центре штрафной «Оренбурга», Даку подобрал мяч, а Васильев неаккуратно пошёл в отбор и зацепил ноги соперника. Казалось, что это пенальти, но арбитра Сергея Цыганка позвали к монитору ВАР и пересмотрев повтор эпизода, судья объявил, что защитник сперва сыграл в мяч, в результате чего одиннадцатиметровый был отменен.

Устроив навал в концовке, красно-белые так и не сумели изменить результат.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Спартаку» был не слишком важен результат этого матча, в результате неоптимальный состав и бардак в обороне привели к пропущенному мячу. Сомнительное решение судьи ВАР лишило красно-белых шанса уйти от поражения.

После шести туров группового этапа Пути РПЛ «Оренбург» набрал 13 очков и занимает второе место в квартете А. «Спартак» также заработал 13 очков, но располагается на первой строчке. Обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ.

Результат матча Оренбург Оренбург 1:0 Спартак Москва Оренбург: Данила Хотулёв, Данила Ведерников, Ренат Голыбин, Максим Савельев, Degtev, Poroykov, Antunes Silva, Vasiljev, Minatulaev, Lukashov, Kasadzhikov Спартак: Александер Джику, Виктор Парада, Руслан Литвинов, Жедсон Фернандеш, Мирлинд Даку, Maksimenko, Denisov, Wooh, Prutsev, Massalyga, Saus

Статистика матча 7 Удары в створ 2 1 Удары мимо 4 36% Владение мячом 64% 3 Угловые удары 6 7 Фолы 12

Что дальше?

«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Армейцы финишировали вторыми в группе D с «Ростовом», «Акроном» и «Локомотивом».

«Оренбург» — с «Ростовом». Первый раунд плей-офф Кубка России-2026/27 стартует в марте 2027 года.