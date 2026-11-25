Килиан Мбаппе стал вторым футболистом, забившим 75 голов в Лиге чемпионов до 28-летия. По данным Squawka, прежде это удавалось только Лионелю Месси.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе достиг этой отметки на 64-й минуте матча с «ПСВ», а спустя 20 забил и 76-й мяч. Француз также ассистировал Джуду Беллингему, который вывел «Реал» вперёд.

Мадридцы выиграли 5:1, хотя уступали к перерыву, а УЕФА признал Мбаппе лучшим игроком встречи. Награду француз отдал Винисиусу Жуниору, забившему за «Реал» впервые за три месяца.

До 28-летия у Мбаппе остался один матч в ЛЧ

Месси к 28-летию забил 77 мячей в Лиге чемпионов: два последних он отправил в ворота «Баварии» в первом полуфинале сезона-2014/15. До отметки в 75 голов Лео дошёл за 92 матча, Мбаппе — за 103. К 28 годам аргентинец уже четырежды выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной», а француз пока только один раз играл в финале.

Мбаппе исполнится 28 лет 20 декабря, и шансы превзойти великого аргентинца у него есть: до этой даты «Реал» проведёт в Лиге чемпионов ещё один матч — 9 декабря против «Арсенала» в Лондоне. Соответственно, один гол позволит французу сравняться с Месси, дубль — обойти его. Но есть нюанс: Мбаппе ещё ни разу не забивал «Арсеналу» в своей карьере, хотя и провёл с ним лишь две встречи — в четвертьфинале ЛЧ-24/25, когда «Реал» проиграл и дома, и в гостях.

До Бензема — 14 голов

Мбаппе занимает пятое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Впереди — Карим Бензема (90 голов), Роберт Левандовски (109), Месси (129) и Криштиану Роналду (140). В текущем розыгрыше с шестью голами за пять игр он делит первую строчку с Дувикасом из «Комо»: Килиан отличился в каждом туре, а с учётом прошлого сезона результативная серия в турнире достигла уже семи матчей.

Мбаппе в матче с «ПСВ» globallookpress.com

В списке бомбардиров «Реала» Мбаппе благодаря дублю в ворота «ПСВ» обошёл бразильца Роналдо, у которого 104 мяча. Со 105 голами француз делит 19-е место с Луисом Моловни.