Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «ПСВ Эйндховен» (5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Перед матчем
«Реал» подходил к матчу в Мадриде не потеряв ни одного очка на общем этапе Лиги чемпионов и ведя борьбу за лидерство в таблице. Перед встречей с ПСВ подопечные Жозе Моуринью одержали 9 побед подряд во всех турнирах, последней пала «Сельта» (1:2) в Ла Лиге, где «Реал» идет вторым, в трех очках от «Барселоны». В каждом из четырех туров ЛЧ мадридцы пропускали, но добивались победы за счет атаки, наколотившей уже 13 мячей.
ПСВ после четырех туров общего этапа ЛЧ удерживается на границе зоны плей-офф. При этом голландцы предпочитают атакующий футбол, лидируя в Эредивизи с лучшей атакой чемпионата — 44 гола за 13 туров. В последней встрече команда Петера Боса разгромила НЕК (4:1), забив за один матч больше, чем за четыре тура ЛЧ. На общем этапе голландцы отличились голами всего трижды, занимая в таблице 24-е место с 4 очками
Ход матча
Голландцы рванули с места в карьер, сразу создав несколько острейших моментов. Уже на 5-й минуте ван Боммел рванул вперёд фактически с центра поля, без сопротивления по левому краю влетел в штрафную и низом пробил в сантиметрах от ближней стойки. Спустя несколько минут Ваннер раскрутил атаку ПСВ пасом направо Десту, Серджиньо вошёл в штрафную, качнул Кукурелью и из-под него пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.
На 11-й минуте «Реал» ответил своим самым опасным в первом тайме моментом. На смещении с фланга в центр вдоль линии штрафной Винисиус ушёл от Перишича и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — мяч попал в крестовину, от которой отскочил за лицевую. Больше в первом тайме попасть в створ мадридцам не удалось (хотя и попадание в каркас в статистику не пошло).
Команды продолжали действовать на встречных курсах и на исходе получаса игры это принесло плоды. На 28-й минуте Орельен Тчуамени в штрафной площади «Реала» наступил на ногу Свену Мейнансу, и форвард ПСВ упал на газон. Главный арбитр матча Эспен Эскос вначале не отреагировал на эпизод, но после подсказки ВАР и просмотра повтора показал полузащитнику «Реала» желтую карточку и назначил пенальти в ворота мадридцев. На 32-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Иван Перишич.
После пропущенного мяча расклеилась игра у «Реала», хозяева вообще ничего не могли создать, а ПСВ едва не удвоил счет на 40-й минуте. На левом краю штрафной «Реала» ван Боммел выиграл силовую борьбу у Вальверде и точно отдал в центр Мейнансу, а Свен низом опасно пробил рядом с дальней стойкой.
За первые 45 минут игры футболисты мадридцев 4 раза пробили по воротам соперника, но ни один из этих ударов не был точным. У ПСВ в первом таймен было 8 ударов по воротам «Реала», при этом в створ пришелся лишь один из них.
В перерыве Жозе Моуринью сделал сразу три замены, убрав Тчуамени, Милитао и Рюдигера, вместо которых вышли Конате, Хейсен и Джуд Беллингем. Это принесло свои плоды уже на 50-й минуте — Винисиус Жуниор сделал навес на Яна Дьоманде, который затем скинул мяч на Арду Гюлера. Турецкий полузащитник пяткой отдал передачу на Вальверде, и Феде отправил мяч в сетку ворот. В четырех последних матчах за «Реал» на счету Вальверде три гола — ранее от забивал в играх с «Валенсией» (3:0) и АЕКом (3:2).
Забитый мяч окрылил мадридцев. Спустя пару минут в штрафной ПСВ в лицевую проскочил Диоманде и прострелил в центр, откуда с ходу низом нанёс удар Гюлер, — ногой парировал мяч Коварж. Еще пять минут Джуд Беллингем боковыми ножницами слева из вратарской замыкал навес с правого края, но направил мяч прямо в Коваржа.
А на 60-й минуте количество переросло в качество и «Реал» вышел таки вперед. Кукурелья слева забросил мяч на радиус штрафной Мбаппе, Килиан в касание скинул назад Беллингему, который, почеканив мяч, с лёта шикарно пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.
На 64-й минуте, под прессингом Бернарду, Сано у своей штрафной подарил мяч Гюлеру, Арда не пожадничал и через паузу покатил направо в штрафную свободному Мбаппе, который без помех точно пробил в левую девятку.
Нидерландцы совершенно перестали успевать за действиями соперника, а «Реал» все шел вперед — только у Винисиуса Жуниора была два отличных голевых момента, но сначала бразилец попал в штангу, от которой мяч отскочил обратно в поле, а потом его удар пришелся прямо в голкипера.
В конце встречи ПСВ окончательно сломался под напором «Реала», а счет превратился в разгромный. На 84-й минуте Браим из середины поля вразрез покатил за спины защитникам на ход Мбаппе, Килиан вышел один на один с Коваржем, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота.
А еще 3 минуты спустя отличился наконец и Винисиус Жуниор. Беллингем из центра поля выполнил классный заброс налево на ход бразильцу, он ворвался в штрафную и низом покатил мяч мимо Коваржа. Это первый гол Винисиуса с августа — забитых мячей не было в 11 играх подряд.
LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.
Итог
«Реал» полностью провалил первый тайм, и только отсутствие остроты в завершающей стадии не дало ПСВ установить более крупный счет к перерыву. Но выволочка от Жозе Моуринью в раздевалке и тройная замена, а особенно вышедший Джуд Беллингем, помогли перевернуть этот матч.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На счету ПСВ осталось четыре очка, клуб из Эйндховена располагается на 27-й строчке.
Результат матча
Что дальше?
В 6-м туре Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью 9 декабря сыграет на выезде с «Арсеналом», а ПСВ в этот же день дома встретится с мадридским «Атлетико».
В ближайшем матче «Реал» 28 ноября сыграет дома с «Алавесом» в рамках 14-го тура Ла Лиги. ПСВ в этот же день примет дома «Гоу Эхед Иглс» в матче 14-го тура Эредивизи.