Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «ПСВ Эйндховен» (5:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед матчем

«Реал» подходил к матчу в Мадриде не потеряв ни одного очка на общем этапе Лиги чемпионов и ведя борьбу за лидерство в таблице. Перед встречей с ПСВ подопечные Жозе Моуринью одержали 9 побед подряд во всех турнирах, последней пала «Сельта» (1:2) в Ла Лиге, где «Реал» идет вторым, в трех очках от «Барселоны». В каждом из четырех туров ЛЧ мадридцы пропускали, но добивались победы за счет атаки, наколотившей уже 13 мячей.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

ПСВ после четырех туров общего этапа ЛЧ удерживается на границе зоны плей-офф. При этом голландцы предпочитают атакующий футбол, лидируя в Эредивизи с лучшей атакой чемпионата — 44 гола за 13 туров. В последней встрече команда Петера Боса разгромила НЕК (4:1), забив за один матч больше, чем за четыре тура ЛЧ. На общем этапе голландцы отличились голами всего трижды, занимая в таблице 24-е место с 4 очками

Ход матча

Голландцы рванули с места в карьер, сразу создав несколько острейших моментов. Уже на 5-й минуте ван Боммел рванул вперёд фактически с центра поля, без сопротивления по левому краю влетел в штрафную и низом пробил в сантиметрах от ближней стойки. Спустя несколько минут Ваннер раскрутил атаку ПСВ пасом направо Десту, Серджиньо вошёл в штрафную, качнул Кукурелью и из-под него пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны.

«Реал» — ПСВ globallookpress.com

На 11-й минуте «Реал» ответил своим самым опасным в первом тайме моментом. На смещении с фланга в центр вдоль линии штрафной Винисиус ушёл от Перишича и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — мяч попал в крестовину, от которой отскочил за лицевую. Больше в первом тайме попасть в створ мадридцам не удалось (хотя и попадание в каркас в статистику не пошло).

Команды продолжали действовать на встречных курсах и на исходе получаса игры это принесло плоды. На 28-й минуте Орельен Тчуамени в штрафной площади «Реала» наступил на ногу Свену Мейнансу, и форвард ПСВ упал на газон. Главный арбитр матча Эспен Эскос вначале не отреагировал на эпизод, но после подсказки ВАР и просмотра повтора показал полузащитнику «Реала» желтую карточку и назначил пенальти в ворота мадридцев. На 32-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Иван Перишич.

«Реал» — ПСВ globallookpress.com

После пропущенного мяча расклеилась игра у «Реала», хозяева вообще ничего не могли создать, а ПСВ едва не удвоил счет на 40-й минуте. На левом краю штрафной «Реала» ван Боммел выиграл силовую борьбу у Вальверде и точно отдал в центр Мейнансу, а Свен низом опасно пробил рядом с дальней стойкой.

За первые 45 минут игры футболисты мадридцев 4 раза пробили по воротам соперника, но ни один из этих ударов не был точным. У ПСВ в первом таймен было 8 ударов по воротам «Реала», при этом в створ пришелся лишь один из них.

В перерыве Жозе Моуринью сделал сразу три замены, убрав Тчуамени, Милитао и Рюдигера, вместо которых вышли Конате, Хейсен и Джуд Беллингем. Это принесло свои плоды уже на 50-й минуте — Винисиус Жуниор сделал навес на Яна Дьоманде, который затем скинул мяч на Арду Гюлера. Турецкий полузащитник пяткой отдал передачу на Вальверде, и Феде отправил мяч в сетку ворот. В четырех последних матчах за «Реал» на счету Вальверде три гола — ранее от забивал в играх с «Валенсией» (3:0) и АЕКом (3:2).

«Реал» — ПСВ globallookpress.com

Забитый мяч окрылил мадридцев. Спустя пару минут в штрафной ПСВ в лицевую проскочил Диоманде и прострелил в центр, откуда с ходу низом нанёс удар Гюлер, — ногой парировал мяч Коварж. Еще пять минут Джуд Беллингем боковыми ножницами слева из вратарской замыкал навес с правого края, но направил мяч прямо в Коваржа.

А на 60-й минуте количество переросло в качество и «Реал» вышел таки вперед. Кукурелья слева забросил мяч на радиус штрафной Мбаппе, Килиан в касание скинул назад Беллингему, который, почеканив мяч, с лёта шикарно пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.

На 64-й минуте, под прессингом Бернарду, Сано у своей штрафной подарил мяч Гюлеру, Арда не пожадничал и через паузу покатил направо в штрафную свободному Мбаппе, который без помех точно пробил в левую девятку.

«Реал» — ПСВ globallookpress.com

Нидерландцы совершенно перестали успевать за действиями соперника, а «Реал» все шел вперед — только у Винисиуса Жуниора была два отличных голевых момента, но сначала бразилец попал в штангу, от которой мяч отскочил обратно в поле, а потом его удар пришелся прямо в голкипера.

В конце встречи ПСВ окончательно сломался под напором «Реала», а счет превратился в разгромный. На 84-й минуте Браим из середины поля вразрез покатил за спины защитникам на ход Мбаппе, Килиан вышел один на один с Коваржем, обыграл его и покатил мяч в пустые ворота.

«Реал» — ПСВ globallookpress.com

А еще 3 минуты спустя отличился наконец и Винисиус Жуниор. Беллингем из центра поля выполнил классный заброс налево на ход бразильцу, он ворвался в штрафную и низом покатил мяч мимо Коваржа. Это первый гол Винисиуса с августа — забитых мячей не было в 11 играх подряд.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Реал» полностью провалил первый тайм, и только отсутствие остроты в завершающей стадии не дало ПСВ установить более крупный счет к перерыву. Но выволочка от Жозе Моуринью в раздевалке и тройная замена, а особенно вышедший Джуд Беллингем, помогли перевернуть этот матч.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На счету ПСВ осталось четыре очка, клуб из Эйндховена располагается на 27-й строчке.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 5:1 ПСВ Эйндховен 0:1 Иван Перишич 32' пен. 1:1 Федерико Вальверде 50' 2:1 Джуд Беллингем 60' 3:1 Килиан Мбаппе 64' 4:1 Килиан Мбаппе 84' 5:1 Винисиус Жуниор 87' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао ( Дин Хейзен 45' ), Антонио Рюдигер ( Ибраима Конате 45' ), Марк Кукурелья, Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Орельен Тчуамени ( Джуд Беллингем 45' ), Арда Гюлер ( Эдуардо Камавинга 70' ), Ян Дьоманде ( Браим Диас 80' ), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ПСВ: Матей Коварж, Армандо Обиспо, Лютсхарел Гертрейда, Серджино Дест, Гус Тиль, Рубен ван Боммел ( Ayoni Santos 83' ), Свен Мейнанс, Иван Перишич ( Эсмир Байрактаревич 45' ), Пауль Ваннер ( Ярек Гасёровский 70' ), Филип Костич ( Noah Fernandez 70' ), Kodai Sano ( Райан Фламинго 78' ) Жёлтые карточки: Орельен Тчуамени 30', Антонио Рюдигер 44', Эдуардо Камавинга 81' — Филип Костич 42'

Статистика матча 9 Удары в створ 1 10 Удары мимо 7 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 1 4 Офсайды 0 6 Фолы 11

Что дальше?

В 6-м туре Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью 9 декабря сыграет на выезде с «Арсеналом», а ПСВ в этот же день дома встретится с мадридским «Атлетико».

В ближайшем матче «Реал» 28 ноября сыграет дома с «Алавесом» в рамках 14-го тура Ла Лиги. ПСВ в этот же день примет дома «Гоу Эхед Иглс» в матче 14-го тура Эредивизи.