В 11-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своём поле легко разобрался с «Манчестер Юнайтед», который играл первый матч под руководством Маурисио Почеттино, со счётом 4:0. На 8-й минуте был удален центральный защитник гостей Ленни Йоро, что и предопределило характер встречи.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Перед матчем

Команда Андони Ираолы с 18 очками шла на четвёртом месте перед этой встречей после 11 матчей. В прошлом туре «Ливерпуль» в гостях переиграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:1, а четырьмя днями ранее уступил на выезде в ЛЧ «Фенербахче» (2:3). Дела у «Манчестер Юнайтед» в разы хуже, и к этому противостоянию команда находилась в зоне вылета, имея в активе всего 8 очков. В последней игре чемпионата «МЮ» чудесным образом спасся от поражения в игре с «Астон Виллой» (4:4), забив два мяча в компенсированное время, но это не спасло Майкла Каррика от отставки. Новым главным тренером стал Маурисио Почеттино, спешно покинувший сборную США.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Ход игры

Оба тренера выпустили сильнейшие составы из числа доступных футболистов, а Почеттино пока не стал менять игровую схему. Уже на 6-й минуте хозяева получили шанс выйти вперёд. Баркола ворвался в штрафную и смог проткнуть мяч на Исака, который сильно пробил в ближний угол, но Ламменс справился! Через две минуты был удалён защитник «МЮ» Ленни Йоро за фол последней надежды, сбивший убегающего на рандеву с голкипером Исака. Не о таком старте в карьере в стане гостей мечтал Почеттино.

В большинстве хозяева быстро открыли счёт. Собослаи великолепно исполнил штрафной мощным ударом в нижний угол, и Ламменс оказался бессилен. Хотя стоит сказать, что и стенку он выставил неправильно. 1:0 в пользу мерсисайдцев.

На 13-й минуте счёт стал уже 2:0. Нгумоа прорвался по левому флангу, отдал в центр, и Вирц с линии вратарской площадки вогнал мяч под перекладину! Второй гол немецкого хавбека в чемпионате.

Собослаи и Баркола globallookpress.com

После этого игра успокоилась. Почеттино выпустил Магуайра, чтобы укрепить оборону, а «Ливерпуль» заметно сбавил обороты и спокойно контролировал ход игры, а «МЮ» изредка огрызался. Так, на 35-й минуте Тилеманс из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, и мяч после неприятного рикошета пролетел над самой перекладиной! Алиссон его бы не взял. Через две минуты Доргу получил мяч на левом фланге, попытался прострелить, но его накрыл Араухо! Угловой, который ничем опасным не закончился. В итоге после первого тайма 2:0 в пользу хозяев.

После перерыва ничего не поменялось. «Ливерпуль» спокойно держал мяч и не особо стремился добивать соперника, а команда Почеттино изредка огрызалась, заработав пару угловых, которые так и не увенчались успехом.

Третий гол в ворота гостей пришёл на 66‑й минуте в результате контратаки хозяев. Баркола получил пас на ход, протащил мяч, вошёл в штрафную и прострелил в центр. Там Нгумоа набежал и низом расстрелял ворота Ламменса — 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Рио Нгумоа globallookpress.com

На 75‑й минуте счёт мог стать совсем неприличным. Исак напомнил о себе хорошим плотным ударом из‑за пределов штрафной площади, но в тигрином прыжке снова спас Ламменс. Однако от судьбы не уйти: через 9 минут появившийся незадолго до этого на поле Виктор Муньос после отличной передачи Вирца забил четвёртый мяч «Ливерпуля». Болельщики манкунианцев после этого потянулись на выход, а фаны мерсисайдцев затянули песни.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевым моментом встречи стало удаление защитника гостей Йоро в начале игры. После этого рассчитывать на что‑то «Манчестер Юнайтед», который сейчас далёк от лучшей формы, в матче против набравшего ход «Ливерпуля» было наивно. Хозяева не только разгромили принципиального соперника, но и сохранили силы перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов. Ну а первый блин Почеттино в новой команде получился комом. Ему предстоит немало работы в стане манкунианцев. «Ливерпуль» вплотную приблизился к «Брайтону» и «Ман Сити», занимающих второе и третье место.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед Манчестер 1:0 Доминик Собослаи 10' 2:0 Флориан Вирц 13' 3:0 Рио Нгумоха 66' 4:0 Виктор Муньос 82' Ливерпуль: Алисон, Рональд Араухо ( Джо Гомес 85' ), Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер ( Treymaurice Nyoni 72' ), Флориан Вирц, Брэдли Баркола ( Виктор Муньос 72' ), Рио Нгумоха ( Жереми Фримпонг 78' ), Александер Исак ( Льюис Каумас 85' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Патрик Доргу ( Нуссайр Мазрауи 65' ), Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт, Лени Йоро, Бруну Фернандеш, Кобби Майну ( Андрей Сантос 87' ), Юри Тилеманс ( Мэйсон Маунт 65' ), Матеус Кунья ( Джошуа Зиркзее 45' ), Брайан Мбемо ( Гарри Магуайр 22' ) Жёлтая карточка: Брэдли Баркола 62' (Ливерпуль) Красная карточка: Лени Йоро 8' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 11 Удары в створ 3 7 Удары мимо 5 64 Владение мячом 36 15 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 15 Фолы 8

Что дальше?

«Ливерпуль» проведёт следующую встречу 25 ноября на своём поле в Лиге чемпионов против бельгийского «Брюгге», через 4 дня сыграет в гостях дерби с «Эвертоном», а в декабре примет «Сандерленд». Соперником «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 25 ноября будет «Спортинг», игра состоится в Лиссабоне. Дальше 28 октября манкунианцы на своём поле сразятся с «Брентфордом», а 2 декабря будут гостить у «Ньюкасла».