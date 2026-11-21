Семикратный победитель Супербоула Том Брэди купил миноритарную долю в «Челси», пишет авторитетное издание ESPN.

Том Брэди globallookpress.com

Получит право советника в клубе

По данным издания, 49‑летний американец стал инвестором компании Clearlake Capital, владеющей контрольным пакетом английского футбольного клуба. Ожидается, что Брэди получит функции операционного советника, при этом он не будет иметь права голоса при принятии решений в «Челси». Размер доли и финансовые условия сделки пока держатся в секрете.

Ранее был акционером «Бирмингема»

Легендарный игрок по американскому футболу имеет опыт владения футбольным клубом. В августе 2023 года он владел 3,3 % акций «Бирмингема», который играет в английском Чемпионшипе. Но в ноябре 2026 года спортсмен вышел из состава владельцев этой команды. Также ему принадлежит миноритарная доля в команде НФЛ «Лас‑Вегас Рэйдерс».

Том Брэди globallookpress.com

Один из самых титулованных в Супербоуле

Брэди завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Он семь раз выигрывал Супербоул — шесть раз с «Нью‑Инглэнд Пэтриотс» и один раз с «Тампа‑Бэй Бакканирс». Американец является рекордсменом НФЛ по количеству чемпионских титулов и пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.

После 10 туров «Челси» занимает пятое место в таблице АПЛ с 16 очками. С этого сезона команду тренирует Хаби Алонсо. Всего за свою историю «синие» 8 раз становились чемпионами Англии, 5 раз побеждали в Кубке Англии и 5 раз — в Кубке лиги. Также команда имеет по 2 победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке кубков, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира, а также завоевала трофей Лиги конференций УЕФА.