Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который утверждает правила игры, вряд ли поддержит новую трактовку офсайда, предложенную Арсеном Венгером.

Арсен Венгер globallookpress.com

Как пишет The Times, две консультативные группы IFAB после эксперимента в канадской Премьер-лиге, как ожидается, порекомендуют отказаться от нововведения. Результаты, по информации издания, не убедили и самого Венгера.

Защитники быстро подстроились

По действующему правилу для положения вне игры достаточно, чтобы в момент паса часть головы, корпуса или ног атакующего на половине соперника находилась ближе к воротам, чем мяч и предпоследний соперник. Венгер же предложил оставлять игрока в игре, пока хотя бы одна из этих частей тела находится на линии с предпоследним соперником или позади него. То есть, чтобы зафиксировать офсайд, между игроками должен появиться просвет.

В декабре 2025 года президент ФИФА Джанни Инфантино на спортивном саммите в Дубае допускал, что в будущем офсайд будут фиксировать, только если нападающий целиком окажется впереди защитника. Однако уже в январе, по данным The Times, четыре британские федерации и УЕФА сочли эту идею слишком радикальной. Для изменения правил нужны шесть голосов из восьми, а у ФИФА их только четыре.

Венгер, который отвечает в ФИФА за глобальное развитие футбола, рассчитывал, что так игра станет более атакующей. Но ещё весной, когда IFAB согласовал эксперимент в Канаде, LiveSport.Ru писал, что у идеи есть и обратная сторона — команды могут отказаться от высокой линии обороны и начать защищаться глубже, чтобы не оставлять сопернику столько пространства за спиной.

Именно это и произошло. По данным отчёта, с которым ознакомилась The Times, большинство команд Канадской Премьер-лиги опустили линию обороны на 1–3 метра по сравнению с предыдущим сезоном — линии атаки при этом почти не сдвинулись.

Офсайдов стало на 54% меньше, но результативность почти не изменилась

В отчёт вошли 108 матчей. Офсайды фиксировали на 54% реже, при этом только 13 голов забили из положений, которые по действующему правилу считались бы офсайдом. Общая результативность лиги выросла незначительно — с 3 голов в среднем за игру в прошлом сезоне до 3,16 в этом.

Официального решения по эксперименту пока нет. Ближайшее рабочее заседание IFAB пройдёт 14 января в Цюрихе. The Times пишет, что Венгер может предложить ещё один вариант для испытаний — определять офсайд только по корпусу, игнорируя положение головы и ног.