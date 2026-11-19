Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который утверждает правила игры, вряд ли поддержит новую трактовку офсайда, предложенную Арсеном Венгером.
Как пишет The Times, две консультативные группы IFAB после эксперимента в канадской Премьер-лиге, как ожидается, порекомендуют отказаться от нововведения. Результаты, по информации издания, не убедили и самого Венгера.
Защитники быстро подстроились
По действующему правилу для положения вне игры достаточно, чтобы в момент паса часть головы, корпуса или ног атакующего на половине соперника находилась ближе к воротам, чем мяч и предпоследний соперник. Венгер же предложил оставлять игрока в игре, пока хотя бы одна из этих частей тела находится на линии с предпоследним соперником или позади него. То есть, чтобы зафиксировать офсайд, между игроками должен появиться просвет.
В декабре 2025 года президент ФИФА Джанни Инфантино на спортивном саммите в Дубае допускал, что в будущем офсайд будут фиксировать, только если нападающий целиком окажется впереди защитника. Однако уже в январе, по данным The Times, четыре британские федерации и УЕФА сочли эту идею слишком радикальной. Для изменения правил нужны шесть голосов из восьми, а у ФИФА их только четыре.
Венгер, который отвечает в ФИФА за глобальное развитие футбола, рассчитывал, что так игра станет более атакующей. Но ещё весной, когда IFAB согласовал эксперимент в Канаде, LiveSport.Ru писал, что у идеи есть и обратная сторона — команды могут отказаться от высокой линии обороны и начать защищаться глубже, чтобы не оставлять сопернику столько пространства за спиной.
Именно это и произошло. По данным отчёта, с которым ознакомилась The Times, большинство команд Канадской Премьер-лиги опустили линию обороны на 1–3 метра по сравнению с предыдущим сезоном — линии атаки при этом почти не сдвинулись.
Офсайдов стало на 54% меньше, но результативность почти не изменилась
В отчёт вошли 108 матчей. Офсайды фиксировали на 54% реже, при этом только 13 голов забили из положений, которые по действующему правилу считались бы офсайдом. Общая результативность лиги выросла незначительно — с 3 голов в среднем за игру в прошлом сезоне до 3,16 в этом.
Официального решения по эксперименту пока нет. Ближайшее рабочее заседание IFAB пройдёт 14 января в Цюрихе. The Times пишет, что Венгер может предложить ещё один вариант для испытаний — определять офсайд только по корпусу, игнорируя положение головы и ног.