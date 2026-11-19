Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Монцы» Гуштаву Вареле, сообщает Corriere dello Sport.

Гуштав Варела globallookpress.com

Мерсисайдцы регулярно отправляют скаутов на матчи с участием 21-летнего форварда, который в данный момент является лучшим бомбардиром Серии А сезона-2026/27.

По информации источника, «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Сандерленд» также запрашивали сведения о португальском игроке. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляли «Арсенал», «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

Греческая школа и португальские гранды

Варела стартовал в футболе в 8-летнем возрасте, попав в академию лиссабонского «Спортинга», где провел 3 года. После этого вместе с семьей он перебрался в Грецию, где, в система ПАОКа, прошёл все возрастные категории от 12 до 19 лет.

Выступления молодого форварда привлекли внимание на родине и привели к вызову в сборную Португалии до 17 лет и трансферу в «Бенфику» зимой 2022 года. Поблистав в молодежной команде, в мае 2024 года он дебютировал за основной состав лиссабонцев, после чего провел успешную аренду в «Жил Висенте».

С осени 2025 года Гуштаву выступал за молодёжную сборную Португалии до 21 года, за которую он провёл 7 матчей и забил 4 гола. В ноябре 2026 года его вызвали в главную команду страны.

Гуштаву Варела x.com

Спаситель «Монцы»

Летом 2026 года «Монца» приобрела Гуштаву Варелу у «Бенфики» за 2 млн евро плюс 1,5 млн бонусами с контрактом до 2030 года. В нынешнем сезоне Серии А Варела отметился девятью голами и результативной передачей в 10 матчах.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. «Бенфика» обладает 20% прав на будущую перепродажу нападающего.

По сообщениям в прессе, «Монца» полностью исключает продажу своего главного бомбардира. Такая категоричная позиция руководства напрямую связана с турнирным положением команды, которая сейчас идёт в нижней части таблицы и ведёт отчаянную борьбу за выживание в высшем дивизионе.