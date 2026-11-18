Хуан Мата объявил о завершении карьеры. В сентябре испанец попрощался с «Мельбурн Виктори» как игрок, а 18 ноября опубликовал прощальное видео. При этом Мата останется совладельцем клуба.

Хуан Мата globallookpress.com

За взрослую карьеру Мата выиграл 12 трофеев — два со сборной Испании и десять с клубами в четырёх странах.

К 25 годам выиграл ЧМ, ЧЕ и ЛЧ

Мата начинал в «Кастилье», резервной команде мадридского «Реала». В 2007-м он перешёл в «Валенсию» и уже в первом сезоне выиграл Кубок Испании. Ещё выступая за «Валенсию», Мата стал чемпионом мира со сборной Испании в 2010-м — на тот момент ему было 22 года.

В 2011-м он перешёл в «Челси» и в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии. Тем же летом, в 2012-м, Мата стал чемпионом Европы со сборной Испании, а в 2013-м взял с «Челси» свою первую Лигу Европы. В обоих полных сезонах в Лондоне болельщики признавали его лучшим игроком клуба.

Мата с трофеем Евро-2012 globallookpress.com

Отдал восемь с половиной лет «Манчестер Юнайтед»

В январе 2014-го Мата перешёл в «МЮ» и играл там до лета 2022-го — провёл 285 матчей, забил 51 гол и выиграл четыре трофея. В 2016-м он взял ещё один Кубок и Суперкубок Англии, в 2017-м — Кубок английской лиги и вторую Лигу Европы.

За один год стал чемпионом Турции и Японии, а закончил карьеру в Австралии

После ухода из «МЮ» Мата перешёл в «Галатасарай», с которым в мае 2023-го выиграл чемпионат Турции, а в ноябре того же года уже стал чемпионом Японии с «Виссел Кобе».

Мата в составе «Галатасарая» globallookpress.com

В 2024-м Мата подписал контракт с «Вестерн Сидней», а год спустя перешёл в «Мельбурн Виктори». В последнем сезоне испанец забил 5 мячей и отдал 13 голевых передач в 25 матчах А-Лиги и по итогам сезона получил медаль Джонни Уоррена — приз лучшему игроку чемпионата Австралии.

Мата остаётся совладельцем «Мельбурн Виктори» и возглавит футбольный комитет клуба.