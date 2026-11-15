Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо сыграл на профессиональном уровне спустя 11 лет после окончания карьеры.

Помог забить первый гол

46‑летний виртуоз появился в стартовом составе «Равенны» в матче против «Форли» в рамках 14‑го тура итальянской Серии С. На поле Роналдиньо провёл первые 45 минут и поучаствовал в голевой атаке. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Равенны».

Всё пролетело слишком быстро — для меня футбол всегда был таким. Это мой последний матч? Не знаю. Если президент продолжит меня звать, я вернусь! Мне это всегда в радость. Я сказал президенту: если я ему нужен, я буду здесь. Футбол всегда был самой прекрасной вещью в моей жизни. Роналдиньо бразильский полузащитник «Равенны»

Зачем это нужно бразильцу

В июне 2026 года Роналдиньо стал совладельцем клуба «Равенна», приобретя часть акций. После этого руководители клуба предложили ему возобновить карьеру. После нескольких тренировок бразилец согласился снять свои бутсы с гвоздя и снова выйти на футбольное поле в профессиональном турнире.

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Роналдиньо выступал за «Флуминенсе», «Гремио», «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро». Он — чемпион мира (2002), победитель Лиги чемпионов УЕФА (2005/06), обладатель Кубка Америки (1999) и Кубка конфедераций (2005). Обладатель «Золотого мяча» (2005) и двукратный лучший футболист мира по версии ФИФА (2004, 2005). Он является одним из немногих футболистов в истории, выигравших чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».