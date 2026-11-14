Сборная Нидерландов одержала домашнюю победу над командой Греции (7:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций в группе 3 Лиги С.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

Перед матчем

После назначения Хави Эрнандеса результаты сборной Нидерландов позволяют сохранять оптимизм: за четыре тура команда одержала две победы и дважды сыграла вничью, забила семь голов и пропустила пять. На старте группового этапа голландцы сыграли дома вничью с Германией (1:1), затем победили Сербию (2:1), поделили очки с Грецией (2:2) и вновь обыграли сербов (2:1), на этот раз в Эйндховене. Перед ноябрьскими встречами в строй вернулся Френки де Йонг и снова доступен Дониэлл Мален. Что касается потерь — Вирджил ван Дейк и Брайан Броббей покинули расположение сборной из-за повреждений. Также недоступны Райан Гравенберх и Кеннет Тейлор.

Хави globallookpress.com

Сборная Греции стала одним из главных открытий группового этапа. Команда Ивана Йовановича также после четырех туров имела две победы и две ничьи, при чуть более скромной разнице мячей 5:3. В стартовом матче греки обыграли Сербию (2:1) на выезде — 2:1, затем последовала неожиданная гостевая победа над Германией (1:0), и ничья с голландцами, а в последнем туре греки остановили Германию на своем поле — 0:0. Проблемой может стать отсутствие дисквалифицированных Христоса Зафейриса и Манолиса Салякаса.

Ход матча

Голландцы сразу попытались прижать гостей к воротам, но греки включили прессинг и даже выбрались в контратаку. Тем не менее, двойная ошибка Мавропаноса уже на 6-й минуте превратилась в забитый мяч. Сначала его передача оказалась перехвачена, а затем в ходе контратаки хозяев защитник греков пытался сыграть на перехвате, но лишь выкатил на ход Крисенсио Саммервиллу, который чуть правее центра ворвался в штрафную и точно пробил мимо Цолакиса в дальний угол.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

После этого инициатива полностью перешла в руки хозяев, которые расположились на половине поля соперника и уже на 12-й минуте удвоили счет. Тимбер с левого фланга начал смещаться к центру, отыграл на Вермана, который тут же в касание выдал проникающий пас налево в штрафную на Тейани Рейндерса. Тот с угла вратарской точно пробил сходу под перекладину.

Голландцы уверенно контролировали ход встречи, при потере мяча тут же высоко встречая соперников. И уже на 19-й минуте счет стал крупным. Тимбер слева от лицевой забросил на ближний край штрафной на Малена, который грудью мяч подработал, от лицевой скинул его в центр, и набежавший Рейндерс из пределов вратарской внёс его в сетку.

В середине первого тайма, греки, казалось, получили шанс переломить ход матча. Цолакис от своих ворот вынес мяч вперёд на Иоаннидиса, который рвался к воротам Нидерландов, а Вербрюгген на выходе оступился, в итоге форвард прокинул мимо него мяч, а затем ускользнул от Микки ван де Вена к центру штрафной, после чего пробил в пустой створ. Но просмотр ВАР показал, что Иоаннидису попал мяч в руку в момент смещения от Микки ван де Вена перед решающим ударом, так что гол не был засчитан.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

Пусть даже и незасчитанный гол все равно добавил куража грекам, которые стали все чаще огрызаться и выходить в атаку. За что и поплатились. На 33-й минуте Верман из глубины выполнил великолепный заброс направо в штрафную площадь Греции, где Думфрис выскочил из-за спины Цолиса, головой выполнил скидку на дальнюю штангу, и Рейндерс от каркаса вонзил мяч в цель, оформив хет-трик.

Рейндерс стал первым автором хет-трика в первом тайме в составе сборной Нидерландов со времен экс-нападающего «Милана» Марко ван Бастена, который делал это в 1990 году в игре против Мальты (8:0).

Игроки сборной Греции начали большими силами опускаться в оборону, но хозяева как будто их не замечали. Уже на 40-й минуте счет стал 5:0. Верман отыграл направо на Малена, который сделал паузу на углу штрафной, после чего рванул от Рецоса в лицевую, откуда прострелил в центр, и оказавшийся на позиции центрфорварда Квинтен Тимбер с близкой дистанции вогнал мяч в сетку.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

После перерыва голландцы сбавили темп, что позволило грекам побежать забивать гол престижа. Ничего опасного им создать не удалось, зато на контратаку на 59-й минуте они нарвались. Саммервилл по центру здорово мяч протащил и отыграл направо на Малена. Тот дождался подключения Думфриса и покатил ему мяч на ход на край штрафной. Дензел прострелил в центр, Цолис пытался сыграть на перехвате, но лишь подправил мяч на дальнюю штангу точно на Тимбера, который без проблем поразил пустой створ.

Спустя две минуты Думфрис на правом фланге на скорости великолепно разобрался с Иоаннидисом и Цимикасом, после его покатил чуть назад на Малена, который неотразимым ударом в дальний угол довел счёт до совсем уж неприличного.

Оставшиеся полчаса матча голландцы продолжали контролировать ход игры, едва не забив восьмой мяч на 73-й минуте — прошел отличный проникающий пас в штрафную на Саммервилла, который улизнул от соперника в центр, пробил с подступов к вратарской, но Цолакис взмахнул рукой и смог мяч отбить.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

До финального свистка счет так и не изменился — одним это уже было не нужно, а другие просто ничего не могли сделать.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Ключевым моментом матча стал первый гол хозяев и ошибки греческого защитника Константиноса Мавропаноса, которые привели к нему. Быстрый гол завел голландцев и гости уже не сумели оправиться от шквала атак на свои ворота.

Нидерланды — Греция globallookpress.com

После этой игры сборная Нидерландов с 11 очками возглавляет турнирную таблицу группы 2 Лиги B, национальная команда Греции с восемью очками находится на втором месте.

Результат матча Нидерланды Амстердам 7:0 Греция Афины 1:0 Крисенсио Саммервилл 6' 2:0 Тейьяни Рейндерс 12' 3:0 Тейьяни Рейндерс 18' 4:0 Тейьяни Рейндерс 33' 5:0 Юрриен Тимбер 40' 6:0 Юрриен Тимбер 59' 7:0 Дониелл Мален 61' Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке, Микки ван де Вен, Юрриен Тимбер ( Ян Матсен 74' ), Джой Веерман, Тейьяни Рейндерс ( Гейвай Зехиел 63' ), Френки де Йонг ( Теун Коопмейнерс 46' ), Крисенсио Саммервилл ( Ноа Ланг 75' ), Дониелл Мален, Коди Матес Гакпо ( Рубен ван Боммел 62' ) Греция: Константинос Цолакис, Нектариос Триантис ( Георгиос Ваяннидис 73' ), Константинос Цимикас, Панайотис Рецос, Константинос Мавропанос, Лазарос Рота, Атанасиос Андруцос, Константинос Карецас ( Георгиос Масурас 67' ), Фотис Иоаннидис ( Анастасиос Бакасетас 64' ), Вангелис Павлидис ( Анастасиос Дувикас 64' ), Христос Дзолис ( Илиас Куцупиас 73' )

Статистика матча 13 Удары в створ 1 2 Удары мимо 3 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 5 Фолы 9

Что дальше?

В заключительном 6-м туре группового этапа 16 ноября голландцы сыграют с Германией, а греки встретятся с Сербией.