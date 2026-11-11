На общем собрании клубов РПЛ 10 ноября генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов предложил увеличить число участников чемпионата с 16 до 18: об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По его данным, идею поддерживает большинство команд нижней десятки, интерес к ней проявили и несколько топ-клубов, а против выступают «четыре-пять команд».

В разговоре с «РБ Спорт» Газизов подтвердил, что уже около десяти лет призывает к расширению до 18 команд. Обсуждение на собрании он комментировать подробно не стал и сказал, что к теме ещё вернутся, когда появятся расчёты. По информации Карпова, группа во главе с Газизовым планирует представить лиге конкретные предложения уже к концу следующей недели.

Что будет с вылетом и стыками

Сейчас две последние команды РПЛ вылетают напрямую, а 13-я и 14-я играют стыки с третьей и четвёртой командами Первой лиги. Если чемпионат расширят уже к сезону-2027/28 — а обсуждается в первую очередь именно такой сценарий — то прямой вылет по итогам нынешнего сезона предлагается отменить. Дальше возможны два варианта.

— Без вылета и стыков: все 16 клубов сохранят места в РПЛ, к ним добавятся две лучшие команды Первой лиги.

— Без прямого вылета, но со стыками: команды с 13-го и 14-го мест останутся в РПЛ, а 15-я и 16-я сыграют с третьей и четвёртой командами Первой лиги. Её победитель и серебряный призёр поднимутся напрямую.

Есть и третий расклад — провести переход по одной из этих схем годом позже: в таком случае сезон-2027/28 станет последним с 16 участниками. Отдельно обсуждают правила на будущее: после расширения две команды по-прежнему будут вылетать напрямую, но в стыках может остаться только один клуб РПЛ вместо двух.

Что это значит для РПЛ

В случае расширения каждый клуб сыграет 34 матча в чемпионате вместо 30 — на два больше дома и на два больше в гостях. Сторонники расширения считают, что четыре дополнительных тура можно уместить в календарь, пока российские клубы не играют в еврокубках, и также рассчитывают, что более длинный сезон потребует чаще менять состав и даст больше игрового времени российским футболистам.

Один из спорных вопросов — призовой фонд: если он останется прежним, выплаты придётся распределять между 18 клубами вместо 16. Карпов пишет, что один из обсуждаемых вариантов — вообще не платить призовые командам, которые займут 17-е и 18-е места. Ещё один вопрос — хватит ли у новичков средств и инфраструктуры для участия в РПЛ.

Похожую схему уже отклоняли в 2022-м

В последний раз 18 команд играли в высшем дивизионе чемпионата России в 1997 году. С 1998-го участников 16, с тех пор это число не менялось. Газизов выступал за расширение ещё в 2017-м, когда руководил «Уфой».

Шамиль Газизов и Вадим Евсеев dinamo-mx.ru

Весной 2022-го 10 клубов чемпионата поддержали переход к 18 командам, но в мае исполком РФС принял решение сохранить прежний формат. В июне с новой инициативой выступил «Урал»: он предложил расширить лигу с сезона-2023/24 по той же самой схеме, которая снова обсуждается сейчас — две последние команды РПЛ играют стыки, а две лучшие из Первой лиги поднимаются напрямую. Тогда большинство клубов проголосовало против.

В 2024-м президент РПЛ Александр Алаев говорил, что лига не готова к 18 командам «ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно». Теперь, по данным Карпова, в РФС заинтересовались предложением и ждут развёрнутого плана.