Легендарный советский и российский тренер Валерий Непомнящий специально для LiveSport.Ru прокомментировал состав сборной России на ноябрьские матчи и лучший вариант в Турции для Матвея Кисляка.

— Появление такого количества новых лиц в составе сборной России (Бориско, Ибишев, Лангович, Миронов — прим.ред.) я не воспринимаю. Национальная команда всегда должна быть в оптимальном составе, а знакомства надо осуществлять избирательно. Когда в сборной побывали почти все российские футболисты, это не дело.

Что касается отсутствия Глушенкова и Соболева после известной истории, здесь, думаю, Карпин прав. Глушенков просто не понимает, что приглашение — награда, которой нужно гордиться. Даже если очертания сборной, еще раз повторю, размыты. А он слишком высоко мнит о себе.

Очевидно, с Узбекистаном и Венесуэлой, как всегда, будут разные состава. Завтра в Ташкенте выйдут сильнейшие. Думаю, это Сафонов — Круговой, Мелехин, Данилов, Вахания — Кисляк, Обляков, Батраков — Миранчук, Тюкавин, Садулаев.

Для Кисляка важный матч, нужно проявлять себя на международной арене. Я три года когда-то отработал в турецкой лиге. Да, она качественно изменилась с тех пор, на базовые ценности остались прежними. Поэтому Матвею лучше выбирать «Фенербахче», а не «Галатасарай». В Турции иностранец всегда должен сразу стать лидером, в «Галатасарае» же его все время будут сравнивать с Батраковым. А у Алексея футбольный интеллект все-таки побогаче. И тот, и другой клубы превосходят ЦСКА. Но «Фенер» сейчас «валится», поэтому там легче проявить себя. Умение адаптироваться для Турции первостепенно.

Но еще раз говорю, ему нужно хорошо проявить себя завтра, скауты будут смотреть во все глаза. А игра предстоит очень непростая. Узбекистан — участник чемпионата, много футболистов играют в зарубежных командах. Поэтому фаворитом считаю узбеков.