Легендарный капитан «Динамо» Андрей Кобелев специально для LiveSport.Ru прокомментировал успехи бело-голубых, делящих с «Зенитом» первую-вторую строчку после 14-го тура РПЛ.

— Там «Факел» не воспользовался возможностями. Парень с пяти метров бьет в пустые и не попадает. Это нонсенс. Не 1-е же января. Потом две желтые подряд за три минуты у Артура. Два наступа на ровном месте. Нас всегда учили, если есть желтая, где-то начинаешь плассироваться. По крайней мере, с головой дружишь. Хотя раньше за это вообще не давали. Сейчас с VAR деваться некуда.

Состав оптимальный, даже без Осипенко. Тренер себе не враг. Сейчас после паузы на сборные важнейшая игра с «Краснодаром». Команда очень хорошо укомплектована. По два игрока на каждую позицию. Только если Миранчук уйдет, будут в середину кого-то искать. И там 12 матчей весной вообще с нуля, считай. И накал совсем другой пойдет. Шансы на чемпионство есть. Равные примерно у всех, кроме ЦСКА. Нападающие не соответствуют задачам. Внизу тоже все непредсказуемо.