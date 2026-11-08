Известный тележурналист Тимур Журавель специально для LiveSport.Ru прокомментировал матчи «Спартак» — «Акрон» (2:1) и «Зенит» — «Ростов» (2:2), а также расклад в турнирной таблице после 14-го тура РПЛ.

— Потеря Литвинова сказалась на слаженности в центре поля. Но Пруцев свое решающее дело сделал. «Спартак» нормально играл. Просто нарвался на команду, которая тоже хотела играть и низом через мелкий пас строить атаки. «Акрон» играл нагло, чего и хочет их тренер, а перегрызать их «Спартаку» постоянно не получалось.

Очень много нервозности идет от Максименко. Начиная с удаления в Самаре, потом пропущенный за сборную мяч и ничего не побуждало сейчас лететь так далеко за пределы штрафной. Тем более, ногами вперед, без попытки сыграть в мяч. Не понимаю претензий «Спартака» — там даже не фол последний надежды, а прыжок в ноги на красную. Чемпионскую гонку без вратаря выиграть невозможно.

«Зенит» играл в своем стиле. Забил, вел в счете. Казалось, контролировал игру. Но эта команда не имеет сегодня инстинкта убийцы. Частенько успокаивается слишком рано и упускает момент, когда соперник завелся и вернулся в игру. «Ростов» сегодня, возможно, самая недооцененная команда, поскольку при Кириченко они очень круто играют. Структурно, системно, состав стабильный. От Ланговича до Сулейманова все на выход в топ-клуб. Вот момент, когда эти ребята подзавелись и вернулись в игру «Зенит» упустил. Потом чудо-гол Луиса Энрике, полуфантомный. Петров просто думал, что улетает за ворота от перекладины. В целом 2:2 по делу.

О диспозиции в турнирной таблице перед паузой на сборные могу сказать, что остается пять претендентов на «золото». «Краснодар» победой над ЦСКА возвращается в гонку. Хорошо зная Мусаева, уверен, что подал бы в отставку при другом результате. У «армейцев» ничего не сломалось, классный матч провели. Любой из «пятерки» может стать чемпионом.