Спортивный журналист Игорь Рабинер специально для LiveSport.Ru поделился ощущениями от 80-летнего юбилея Гуса Хиддинка в Амстердаме, где он сейчас находится.

— Гус позвал меня еще в конце лета. Из России только двое нас с Евгением Савиным, бывшим менеджером сборной. Полтора часа сидели, вспоминали с Гусом кучу разных историй. Он ничуть не изменился, такой же чудный. Потом домой к нему пошли на берегу реки Амстел. У него старинный пятиэтажный особняк. Приобрел его как раз, когда работал в сборной России. Невероятное количество всяких артефактов, фотографий. Элизабет водила по дому, все показывала и рассказывала.

Звезды были со всего мира. Например, Пак Джи Сун, который играл у него в «ПСВ», а потом перешел в «Манчестер Юнапйтед». Гомес вратарь, который был еще и в «Тоттенхэме». Капитан «Валенсии» 90-х годов, не вспомню имя (почти уверен, что это Камараса). Гус решил таким приемом отблагодарить людей, которые из разных стран к нему приехали. Все было трогательно и душевно. Сегодня большое официальное мероприятие.

Игорь Рабинер и Гус Хиддинк Архив И. Рабинера

Мы месяц с Савиным готовили видео футболистов сборной России его времени, такой сделали подарок. Все с удовольствием откликнулись — и Акинфеев, и Игнашевич, и Аршавин, и Зырянов. Торбинский, Павлюченко, Жирков. Семак на прекрасном английском выступил. Гус растрогался и даже пустил слезу.

О чемпионате России тоже поговорили. По его мнению «Зенит» остается главным фаворитом в этом сезоне. ЦСКА ему нравится, «Спартак» нет. «Краснодар» тепло воспринимает, в хороших отношениях с Галицким. «Динамо» тоже пророчит большое будущее со Шварцем.